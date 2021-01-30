طبق الجندوفلي من المأكولات البحرية الأفخم والألذ حضريه بنفسك في مطبخك

يعد طبق الجندوفلي من أشهى أنواع الأطباق البحرية على الإطلاق ويقدم في أرقى المطاعم وأشهر المحلات للمأكولات البحرية ويقدم بسعر باهظ للغاية لطعمه الشهي وندرة الحصول عليه، يمكنك تحضير هذا الطبق الشهي بعدة طرق مختلفة وتقديمه على الغداء لسفرة فخمة تبهر ضيوفك وتظهر لهم مدى براعتك في المطبخ فتابعينا لتعرفي كيف تحضريه في المنزل بكل سهولة كما المطاعم. طبق الجندوفلي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو من محار البحر أو الجندفولي

حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

كوب من حساء الدجاج أو حساء السمك.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من كريمة الطهي.

ملعقة صغيرة من المسترد.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود. خطوات تحضير طبق الجندوفلي: قومي بإذابة القليل من الزبدة في طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت على النار. قطعي البصل إلى حلقات أو جوانح صغيرة وأضيفي الثوم وقلبي. تبلي البصل بالملح والفلفل ثم أضيفي المحار وقلبي جيداً. قومي بتهدئة النار ثم غطي الطاسة واتركي المكونات لمدة عشر دقائق حتى تنضج قليلاً وتحمر. قومي برفع الخليط من على النار ثم انقلي المحار إلى وعاء آخر مؤقتاً. أضيفي الكريمة وشوربة الدجاج أو السمك إلى المحار وقلبي. أضيفي الخل والمستردة وضعي ذلك الخليط على نار هادئة ليتم تسويتها بحرص. بعد أن يصبح قوام الصوص مناسب أعيدي الخليط إلى الطاسة بالبصل والثوم مرة أخرى. قلبي المكونات جيداً واتركيهم معاً لعدة دقائق حتى تكتسب النكهة المطلوبة. وصفة الجندوفلي بالجمبري والبهارات: طبق الجندوفلي المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير طبق الجندوفلي:وصفة الجندوفلي بالجمبري والبهارات: تحتاجين إلى: ستمئة جرام من الجندوفلي أو بلح البحر المغسول والمخلي.

نصف كيلو من سمك الفيليه مكعبات.

600 جرام من الجمبري منزوع القشر.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.

أربع بصلات مفرومة ناعم.

أربعة فصوص من ثوم المفرومة ناعم.

لتران من حساء السمك الجاهزة.

ملح حسب الذوق.

نصف كوب من الأرز المنقوع.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ربطة من البقدونس المفروم ناعم. خطوات تحضير الطبق: قومي بتشويح البصل والثوم في الزيت الساخن في وعاء على النار. بعد أن يتغير لون البصل أضيفي الجندوفلي والجمبري المخلي بالإضافة إلى قطع سمك الفيلية وقلبي. أضيفي عصير الليمون ثم الحساء وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل ويمكنك إضافة توابل سمك أو أي توابل تفضلين. اتركي المكونات معاً حتى تسخن الشوربة ثم أضيفي الأرز. قلبي المكونات جيداً معاً وتحققي من الطعم والتوابل. أضيفي الخضار وباقي المقادير وقلبي. غطي الوعاء واتركي الأرز حتى ينضج مع باقي المكونات. بعد أن تنضج المكونات أضيفيها ارفعيها من على النار. قدمي الطبق ساخن وزيني الجمبري بالبقدونس المفروم.

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