الجرانولا المنزلية بالعسل والشوفان والمكسرات والفواكه المجففة لنظام غذائي صحي

تعد الجرانولا المنزلية من ألذ أنواع الحلويات التي يمكنك تحضيرها وعلى عكس أصناف الحلويات الأخرى فهي لا تسبب زيادة نسبة الدهون في الجسم وذلك لأنها مكونة إلى حد كبير من مواد صحية ومناسبة للرجيم فهي تشعرك بالشبع وتمدك بالطاقة كما أنها غذاء رائع للأطفال، فتابعينا في هذا المقال الشيق لمعرفة طريقة تحضيرها بالتفصيل من الألف إلى الياء. الجرانولا المنزلية المقادير اللازمة لعمل الوصفة: الجرانولا المنزلية المقادير اللازمة لعمل الوصفة: تحتاجين إلى: كوبان ونصف من الشوفان

ربع كوب من اللوز المطحون طحن خشن.

ربع كوب من اللوز المطحون طحن خشن.

ربع كوب من العسل الابيض الخام.

ثلث كوب من السكر البني الناعم.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ربع كوب من الفواكه المجففة.

نصف كوب من جوز الهند.خطوات تحضير الجرانولا المنزلية: أشعلي نار الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية حتى كون ساخن وجاهز للخبز. اخلطي الشوفان واللوز والجوز المطحون والملح معاً. وزعي الخليط في صينية خبز مغلفة من الداخل بورق من الزبدة. أدخلي الصينية الفرن واتركي المكونات تتحمص لمدة عشر دقائق. أخرجي الصينية واتركيها تبرد ثم أخرجي الخليط منها وضعيه في وعاء عميق. في وعاء منفصل ضعي كلاً من الزبدة والعسل والسكر البني والسكر الأبيض والفانيليا ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة. اتركي الزبدة حتى تذوب وقلبي المكونات جيداً ثم أضيفي خليط الشوفان. قلبي جيداً حتى تتوزع النكهة الحلوة على الشوفان والمكسرات. أضيفي الفواكه وجوز الهند وقلبي. بعد أن تمتزج المكونات معاً ارفعيها من على النار ثم ضعيها في صينية الخبز المغلفة بورق الزبدة مرة أخرى. وزعي الجرانولا على الصينية مع الضغط عليها باستخدام ملعقة. تأكدي من أن الخليط أصبح بارداً وبعدها أدخلي الصينية الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. بعد أن تتماسك المكونات معاً أخرجي الجرانولا المنزلية وقطعيها بالسكين. قطعب الجرانولا على شمل قطع مستطيلة أو مربعة ثم قدميها وتناوليها كما ترغبين. يمكنك تناول الجرانولا كوجبة فطور باعتبارها تحتوي على رقائق الشوفان المشبعة والمكسرات بالإضافة إلى الفواكه فهي الأفضل عند اتباع حمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجرانولا المنزلية بالعسل والشوفان والمكسرات والفواكه المجففة لنظام غذائي صحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.