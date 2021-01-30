شيرة الحلويات بنكهات مختلفة مناسبة لمختلف أطباق وأصناف الحلويات

تعرف شيرة الحلويات في جميع الدول العربية باسم شربات الحلويات والذي يستخدم لتحضير وتحلية أغلب أصناف الحلويات مثل البسبوسة والجلاش والكنافة وأيضاً لقمة القاضي وغيرها من الأصناف، يحضر الشربات بعدة طرق مختلفة وبنكهات متنوعة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضريه بعدة طرق لحلويات شهية مثل المقدمة في المحلات. شيرة الحلويات الطريقة التقليدية لتحضير الشيرة: شيرة الحلويات الطريقة التقليدية لتحضير الشيرة: تحتاجين إلى: كوب من الماء.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. خطوات تحضير الشربات: قومي بوضع كلاً من السكر والماء في وعاء على نار متوسطة الشدة. اتركي السكر حتى يذوب في الماء ويغلي دون تقليب. أضيفي عصير الليمون واتركي السكر حتى يتكرمل ويبدأ الشربات في التكون بقوامه المناسب. أرفعي الشربات من على النار واتركيه حتى يبرد وبعدها استخدميه كما يحلو لك. شيرة الحلويات بالحبهان والزعفران: شيرة الحلويات بالحبهان والزعفران: تحتاجين إلى: كوبان من السكر

. كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

بشر نصف ليمونة طازجة.

رشة من الحبهان أو الهيل المطحون.

رشة من الزعفران. خطوات تحضير الشربات: قومي بوضع الماء في وعاء على النار وأضيفي إليه السكر. اتركي المكونات حتى تغلي على النار لمدة عشر دقائق. أضيفي عصير الليمون وماء الورد وبشر الليمون إلى الخليط. أضيفي الحبهان والزعفران وقلبي بحرص. اتركي الشربات يتكون دون تقليب على نار هادئة حتى يحصل على قوامه المطلوب. ارفعي الشربات من على النار واستخدميه عندما يبرد للحلويات المختلفة. الشيرة بنكهة القرفة: الشيرة بنكهة القرفة: تحتاجين إلى: ثلاثة أكواب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

عود صحيح من القرفة.

رشة من روح اللوز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات تحضير الشيرة بالقرفة: أذيبي السكر في الماء ثم ضعيها على نار هادئة. اتركي الماء يغلي لعدة دقائق ثم أضيفي عصير الليمون. أضيفي القرفة وريحة اللوز وماء الورد والفانيليا. اتركي الشربات يتكون ثم ارفعيه من على النار. يمكنك إضافة الفانيليا بعد أن ترفعي الشربات من على النار. اتركي الشيرة تبرد ثم أدخليها الثلاجة قبل الاستخدام.

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