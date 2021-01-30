وصفة صحراوية لتبييض الوجه سريعة ومضمونة وآمنة على البشرة الحساسة

الحصول على بشرة خالية من العيوب، من أهم الأحلام التي تراود العديد من النساء، وعلى الرغم من توافر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تعمل على تبييض الوجه بسرعة إلا أن الحصول على وصفة صحراوية لتبييض الوجه سريعة وسهلة هو الأفضل من جميع المنتجات، ويمكن الحصول على خلطات لتبييض الوجه طبيعية ونضمن لك إزالة الجلد الميت، وآثار حب الشباب الداكنة التي تسبب اسمرار البشرة بشكل كبير، أو ما تفعله الشمس بالبشرة، فتابعوا معنا أفضل خلطة لتبييض الوجه بسرعة.

وصفة صحراوية لتبييض الوجه سريعة

من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اسمرار البشرة هو التعرض لعوامل الجو الضارة، مثل الأتربة التي تسبب الكثير من المخاطر، وتؤثر على البشرة تأثيرًا سلبيًا ويمكن استعمال أفضل خلطات تفتيح البشرة مثل:

يمكن استعمال الكركم مع العديد من المكونات الأخرى من أجل تبييض الوجه وذلك وفق التالي:

يمكن استعمال وصفة الكركم والليمون معًا بكميات متساوية، ووضعها على البشرة لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بغسلها بالمياه الفاترة.

يمكن استعمال وصفة الكركم والعسل أيضًا بكميات متساوية، ولكن نضعها على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وهي مثالية لأصحاب البشرة الدهنية والحساسة.

علينا أن نقوم بطحن الأرز حتى نحصل على دقيق الأرز، ونضع ملعقتين في وعاء.

ثم نقوم بإضافة العسل إلى دقيق الأرز، ومن ثم نقوم بوضعها على البشرة.

نتركها لمدة نصف ساعة فقط، ونقوم بتقشيره عن طريق التدليك، حتى نتخلص من الجلد الميت الذي يظهر في البشرة.

وصفات الكركم لتبييض الوجهوصفة الأرز لتفتيح الوجه بسرعةوصفة الحليب والعسل لتبييض الوجه سريعة

الحليب والعسل من أهم الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة، ويمكن استخدامها لأصحاب البشرة الحساسة والبشرة العادية أيضًا، ويمكن عمل الخليط من خلال الخطوات التالية: