وصفة إخفاء الشيب نهائيا طبيعيًا بدون صبغة أو حناء وبمكونات آمنة

هل ترغب في الحصول على وصفة إخفاء الشيب نهائيا بدون صبغة؟ أي وصفة طبيعية للتخلص من الشيب للأبد بدون أن تترك آثار سلبية على الشعر؟ لقد أصبح الحل المتاح، ولا داعي من اليوم إلى استخدام مواد كيميائية في علاج الشيب نهائيا حيث أن ضررها أكبر من نفعها بكثير، وتساعد في تقصف الشعر وزيادة نسبة هيشانه أيضًا، ولكن الوصفة الطبيعية تعمل على إخفاء الشيب طبيعيًا بالإضافة إلى كونها تساهم في ترطيب الشعر وتنعيم الشعر في آن واحد، ولذلك سنوفر لكم وصفة مجربة للقضاء على الشيب نهائيا في وقت قصير.

وصفة إخفاء الشيب نهائيا

وبما أن الشعر الأبيض أصبح من المشاكل المنتشرة بكثرة بين النساء وبين الرجال في عمر صغير، فإن وصفات علاج الشيب هي الحل الفعال، ولا حاجة لك بعد اليوم إلى اللجوء إلى صالونات التجميل للتخلص من الشيب ولكن مع وصفات علاج شيب الشعر التالية ستتمكين من التخلص منه في المنزل، وذلك وفق التالي:

أوراق الكاري للتخلص من الشيب نهائيا

يمكن الاعتماد على أوراق الكاري في التخلص من شيب الشعر وذلك وفق الخطوات التالية:

سنقوم بتوفير ربع كوب من أوراق الكاري، وكوب آخر من زيت جوز الهند.

ثم نتركه على النار لمدة خمس دقائق فقط، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم تتحول الأوراق إلى لون أسود.

ثم نقوم بتصفية الخليط جيدًا، وبعدها نتركه حتى يبرد قليلًا، ونضعه على الشعر.

نحرص أن يصل على الفروة، وينبغي أن يوضع على الشعر لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

ويمكن وضعه قبل النوم وهذه هي أفضل طريقة، وبعدها وفي صباح اليوم التالي نقوم بشطف الشعر بالمياه الفاترة.

تكرر الوصفة لمدة أربع مرات في الأسبوع الواحد ولمدة شهرين فقط.

وصفة الحلبة لإخفاء شيب الشعر

يمكن إخفاء شيب الشعر من خلال الحلبة والثعلب الهندي، وذلك من خلال وضع أوراق عنب الثعلب الهندي مع زيت جوز الهند والحلبة، ثم نقوم بوضعها على النار، وتصفية الخليط جيدًا بعد أن يغلي ويوضع على الشعر لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بغسله بشامبو خالي من الكيماويات.