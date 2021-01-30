البشرة عنوان الصحة بمجرد النظر اليها.. تعرفي على أساسيات روتين العناية بالبشرة

روتين العناية بالبشرة، العناية بالبشرة تعد من اهم الأمور التي تهتم بها كل فتاة وكل سيدة، لان البشرة النقية والامعة عنوان الصحة رمز من رموز الجمال، مما يساعد الفتاة على زيادة الثقة بنفسها أمام الأهل والزوج والأبناء وأيضا الصديقات؛ والعناية بالبشرة موضوع متشعب وهناك العديد من التوصيات التجميلية التي من الممكن أن تتعارض مع التوصيات الطبية والصحية مما يسبب احباطا للفتيات والسيدات اذا جربن طريقة ما للعناية ببشرتهن ولم تكن النتيجة فعالة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال روتين العناية بالبشرة.

كيفية و طرق روتين العناية بالبشرة

لكي تحصلي على بشرة مشرقة ولامعة، يجب أن تعرفي نوع بشرتك هل هي جافة او مختلطة أو دهنية، حتى تعتني بها، واختاري غسول مناسب لنوع بشرتك واستخدميها مرة في الصباح ومرة في المساء، واستخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك، واستخدمي كريم واقي لبشرتك لكي يحميك من حرارة الشمس.

واستخدمي الماء الفاتر أثناء غسيل بشرتك، لكي تتجنبي جفاف بشرتك، وإزالة المكياج من بشرتك قبل الذهاب للنوم، لكي تتجنبي ظهور حب الشباب، وامتنعي عن العبث بالبثور الظاهرة، حتى لا تسبب لك ندوب غير مرغوب بها.

عالم حواء العناية بالبشرة

يمكنك أيضا ترطيب جسمك بالكامل عن طريق تعبئة حوض الاستحمام بالماء الفاتر، وضيفي له عشر لترات من الحليب، واجلسي به لمدة نصف ساعة، سوف تلاحظين ترطيب جسمك بفاعلية كبيرة، ثم اخلطي ربع كوب من الشوفان مع كوب حليب، ودلكي جسمك بالخليط لمدة نصف ساعة حتى تتخلصي من الجلد الميت، واجلسي مرة أخرى بحوض الاستحمام لكي ترطبي جسمك، واغسلي جسمك بماء فاتر، وضعي عليه الكريم المرطب الخاص بك، وسوف تلاحظين مع الاستمرار على هذا الروتين، نتيجة مذهلة في بشرتك.