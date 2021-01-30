بسكويت القهوة لعشاق القهوة بكوب دقيق واحد تعملي أكتر من 80 بسكوتة

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طريقة تحضير بسكويت القهوة لعشاق القهوة في المنزل، يعتبر بسكويت القهوة من أكثر أنواع الحلوى الشهية التي تستطيع كل ربة منزل أن تقوم بتحضيره لأبنائها، فالاطفال يعشقون تناول البسكويت بجميع أنواعه ولكن هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضير البسكويت لذلك الأمر سنقدم إليكم في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل.طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل:
تعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة التي تستطيع كل أم أن تقوم بتقديمها لأسرتها، فهذا النوع من البسكويت يحتوي على كم كبير من الفوائد المفيدة للجسم، مع العلم أنه لا يحتاج لوقت كبير ولا جهد أثناء التحضير بل يتم تحضيره بشكل سريع وبتكاليف أقل ويمكن شراء المكونات من أي مكان دون أي معاناة وإليكم هذه مكونات البسكويت:
- خمسة كؤوس من الدقيق الأبيض ويكون منخول.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- نصف كأس من الزيت النباتي.
- خمسة ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.
- كأس سكر بودرة ناعم.
- نصف كأس من السمن.
كما ذكرنا إليكم أن الخطوات سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات:
- القيام بإحضار وعاء يكون عميق ويتم وضع فيه كلاً من السكر والسمنة والقيام بخلطهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يذوب السكر بصورة تامة وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وباقي المكونات وخلطهم سوياً باستخدام المعلقة.
- يتم خلط القهوة سريعة الذوبان مع الكاكاو والقيام بخلطهم يجداً مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط القهوة إلى خليط السكر والسمن والزيت ومن ثم يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب لحين أن يظهر أمامكم خليط متماسك.
- القيام بترك العجينة ترتاح قليلاً وبعد ذلك يتم تشكيلها على صورة كرات بحجم مناسب ويتم استخدام السكين ويتم تشريحها من المنتصف والعمل على توسيعها لحين أن يتم الحصول على عجينة شبيهة حبة القهوة.
- يتم إحضار صينية ويتم وضع البسكويت فيها مع ترك مسافة بين كل قطعة ويتم إدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج تماماً وبعد ذلك يتم إخراجها وبالهناء عليكم.
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