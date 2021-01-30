بسكويت القهوة لعشاق القهوة بكوب دقيق واحد تعملي أكتر من 80 بسكوتة

طريقة تحضير بسكويت القهوة لعشاق القهوة في المنزل، يعتبر بسكويت القهوة من أكثر أنواع الحلوى الشهية التي تستطيع كل ربة منزل أن تقوم بتحضيره لأبنائها، فالاطفال يعشقون تناول البسكويت بجميع أنواعه ولكن هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف الطريقة الصحيحة لتحضير البسكويت لذلك الأمر سنقدم إليكم في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل.

طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل:

تعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة التي تستطيع كل أم أن تقوم بتقديمها لأسرتها، فهذا النوع من البسكويت يحتوي على كم كبير من الفوائد المفيدة للجسم، مع العلم أنه لا يحتاج لوقت كبير ولا جهد أثناء التحضير بل يتم تحضيره بشكل سريع وبتكاليف أقل ويمكن شراء المكونات من أي مكان دون أي معاناة وإليكم هذه مكونات البسكويت:

خمسة كؤوس من الدقيق الأبيض ويكون منخول.

ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

خمسة ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

كأس سكر بودرة ناعم.

نصف كأس من السمن.

خطوات تحضير البسكويت القهوة:

كما ذكرنا إليكم أن الخطوات سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الخطوات: