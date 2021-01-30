بروتين طبيعي من صنع يديك لفرد وتنعيم الشعر خلال ساعة

الشعر الناعم المفرود هو حلم كل فتاة، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة لفرد الشعر وتنعيمه بأقل تكلفة وبأفضل نتيجة، بعيداً عن مستحضرات تجميل العناية بالشعر وبعيداً عن الكرياتين والبروتين الذي يحتويان على مواد كيميائية مضرة بالشعر وتؤدي لتساقطة، بخلاف أسعاره الباهظة، فنحن بعيدون كل البعد عن الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة ومرضية من أول إستخدام، فتابعونا حضراتكم من خلال المقال للتعرف على وصفة البروتين الطبيعي الموجودة في كل منزل، لفرد الشعر وتنعيمه وترطيبه خلال ساعة واحدة.

تعد الوصفات الطبيعية المنزلية من أفضل الوصفات على الإطلاق، تغذي الشعر وترطيبه وتمنحها النعومة واللمعان، فوصفه اليوم لفرد الشعر وتنعيمه، هي وصفة النشا الغنية عن التعريف تفرد الشعر وتغذية وتمنحه النعومة المطلوبة حيث يطلق عليه خبراء التجميل بديل البروتين، نظراً لقوته الهائلة في فرد الشعر وتنعيمه ورطوبته مثل صالونات التجميل.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ثمرة موزة.

2 ملعقة صغيرة عسل.