الشعر الناعم المفرود هو حلم كل فتاة، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة لفرد الشعر وتنعيمه بأقل تكلفة وبأفضل نتيجة، بعيداً عن مستحضرات تجميل العناية بالشعر وبعيداً عن الكرياتين والبروتين الذي يحتويان على مواد كيميائية مضرة بالشعر وتؤدي لتساقطة، بخلاف أسعاره الباهظة، فنحن بعيدون كل البعد عن الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة ومرضية من أول إستخدام، فتابعونا حضراتكم من خلال المقال للتعرف على وصفة البروتين الطبيعي الموجودة في كل منزل، لفرد الشعر وتنعيمه وترطيبه خلال ساعة واحدة.بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر خلال ساعة واحدة
تعد الوصفات الطبيعية المنزلية من أفضل الوصفات على الإطلاق، تغذي الشعر وترطيبه وتمنحها النعومة واللمعان، فوصفه اليوم لفرد الشعر وتنعيمه، هي وصفة النشا الغنية عن التعريف تفرد الشعر وتغذية وتمنحه النعومة المطلوبة حيث يطلق عليه خبراء التجميل بديل البروتين، نظراً لقوته الهائلة في فرد الشعر وتنعيمه ورطوبته مثل صالونات التجميل.مكونات البروتين الطبيعي:
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ثمرة موزة.
- 2 ملعقة صغيرة عسل.
- يحضر إناء ويوضع فيه 4 ملاعق من النشا ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل، ثم يتم هرس الموزة ثم تضاف للمكونات، ويتم مزج المكونات جيداً، حتى يصبح لدينا خليط يشبة الكريم.
- يغسل الشعر جيداً، ثم يجفف ويقسم الشعر إلى أربع أجزاء، ثم يتم لبس جوانتى، ويتم تطبيق الكريم على الشعر بالكامل بواسطة فرشاة.
- يتم تمشيط الشعر ثم لفة ووضع كيس بلاستيكي عليه وتركه لمدة ساعة كاملة.
- يغسل الشعر بالشامبو والبلسم والماء الدافئ للتخلص من الموز والنشا والعسل، ثم يتم وضع أي نوع كريم مرطب للشعر.
- استمتعي بأفضل إطلالة شعرك كالحرير، بأفضل بروتين طبيعي من صنع يديك بعيداً عن أسعار صالونات التجميل باهظة الثمن بعيداً عن كونها تحتوي على مواد كيميائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروتين طبيعي من صنع يديك لفرد وتنعيم الشعر خلال ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.