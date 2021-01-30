طريقة عمل أيس كريم النوتيلا بثلاث مكونات فقط

لا يرتبط حب الأيس الكريم بفصول السنة الأربعة فالعاشقين للأيس كريم يتناولوه صيفا ولا تمنعهم برودة الجو من تناوله شتاءا فكثيرا ما نجد من يتناول الأيس كريم المثلج في شهر ديسمبر وهو أحد الشهور الباردة في حين يلجئ بعض الأشخاص إلى تناول الأيس كريم عند زيادة درجات الحرارة فقط لتقليل الشعور بالعطش وكذلك لأنها تعطى الشعور بالانتعاش والرطوبة ،كما أن الأيس كريم يتواجد بالعديد من النكهات ليرضي جميع الأذواق ومن أشهر هذه النكهات والتي يفضلها الكثير وخاصة الأطفال نكهة الشوكولاتة.

600 ملل من كريمة الخفق السائلة.

كوب إلا ثلث من الحليب المكثف .

كوب من شوكولاتة النوتيلا .

نضع كريمة الخفق في أناء ثم نخفقها بجهاز الخفق حتى تصبح كثيفة ونضيف عليها الحليب المكثف ونقلب جيدا .

بعدها نضيف كوب الشوكولاتة ونقلب مرة أخرة ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل .

يجب أن تكون كريمة الخفق باردة وليست مجمدة أو بحرارة الغرفة .

من الأفضل أن يكون الأناء الذي يتم التحضير فيه بارد أيضا .

2 كوب حليب سائل .

كوب كاكاو خام .

2كوب سكر بودرة .

1 ونصف كوب زيت .

نكهة البندق .

ضع الحليب والسكر في الخلاط أولا ثم اخلطهم بعد ذلك ضيف الكاكاو والزيت ونكهة البندق ويجب خلط المكونات جيدا حتى تحصل على شوكولاتة لذيذة .

ملاحظة: إذا كانت الشوكولاتة غير كثيفة جدا أضف بعض الزيت .

أربع أكواب من الحليب .

230 جرام من السكر الأبيض.

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يتم وضع الحليب على نار متوسطة ثم نخلط السكر معه حتى يذوب ،وعند وصول الحليب إلى درجة غليانه نخفف من النار ونستمر في التقليب حتى يبدأ في الحصول على اللون الأصفر ويصبح أثقل .

متى تم صناعة الأيس كريم أول مرة

قبل 3000 عام كان الجيش الصيني يقوم بخلط كرات الثلج مع الفانيليا وتناولها في الحروب ،وفي عام 1843م تم صناعة أول ماكينة رسمية للأيس كريم عن طريقة امرأة أمريكية تدعي ( نانسي ) .