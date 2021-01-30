كيكة النسكافية الباردة ، تعتبر كيكة النسكافية من أشهر الكيكات التي تتميز بسهولة تحضيرها وروعة طعمها ومذاقها، فلا يوجد في طريقة تحضيرها استخدام فرن ولا دقيق، فهي تعتمد علي وجود البسكويت السادة والكريمة وطبقة الكروكان اللذيذة وهي حلوى أساس تحضيرها اللون المقشر بالكراميل، تستخدم هذه الحلوى في تحضيرات التشييز كيك ويمكنك صناعتها بسهولة في المنزل وبمكونات بسيطة وسنذكر لكم في هذه المقال طريقة تحضير طبقة الكروكان وتحضير كيكة النسكافية الباردة بدون فرن بسهولة لمحبين النسكافية والقهوة.

طريقة عمل كيكة النسكافية الباردة

تتكون طريقة عمل هذا الكيك من 3 طبقات مقسمة سنتعرف عليها الآن :

أولا طبقة البسكويت

عدد 4 من باكيت البسكويت السادة

معلقة من النسكافيه مذابة في كوب من الماء الدافيء

ثانيا:طبقة الكريمة

كوب من الحليب

5 ملاعق من الكريمة البودرة

علبتين من القشطة

4 ملاعق من السكر

معلقة من الفانيليا

معلقة ونصف من النسكافيه

ثالثا: طبقة الكروكان

المكونات:

3/4 كوب من اللوز المقشر المفروم

1/4 كوب من الماء

كوب من السكر

طريقة تحضير الكروكان :

في وعاء علي نار قومي بوضع السكر والماء واستمري بالتقليب حتى يتحول الخليط إلي كراميل ذهبي اللون. ضيفي اللوز المقشر المفروك إليه وقومي بالتقليب مدة دقيقتين حتى يتجانس مع الكراميل. قومي بصب الخليط علي ورق من الزبدة واتركيه ليتماسك ويصبح القوام أجمد. في محضرة الطعام أو باستخدام خلاط قوي قومي بفرم خليط الكراميل واللوز .

أضيفي الحليب والقشطة وكريمة البودرة والسكر والفانيليا والنسكافيه وقومي بخلطهم في الخلاط حتى تحصلي علي خليط من تلك المكونات، أدخليها الثلاجة لتبرد مده ربع ساعة . في معلقة النسكافية المذابة في كوب الماء أغمسي البسكويت. قومي برص البسكويت بعد غمسه في صينية من البايركس أو طبق. أضيفي طبقة من الكريمة المجهزة سابقا في الثلاجة، ثم كرري إضافة البسكويت وكرري الخطوات حتى الانتهاء من الكمية. وعلي آخر طبقة من الكريمة قومي ب رش مفروم الكروكان . أدخليها إلي الثلاجة لتتماسك وتبرد قبل التقديم.

طريقة التحضير

واستمتعي بأحلى وألذ كيكة نسكافيه بطبقة لذيذة من اللوز والكراميل لن تستطيعي مقاومتها.