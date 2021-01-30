طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر طبيعياً بكل احترافية مثل الصالونات من أول إستعمال

صبغ الشعر باللون الأشقر، يوجد هناك الكثير من الفتيات التي يعشقن تغيير في لون الشعر بصفة مستمرة؛ ولكن كثرة استخدام الصبغة على الشعر قد يؤثر بشكل سلبي على صحة ونضارة الشعر ويسبب تساقطه و يزيد من هيشانه، لذلك من الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على صبغه الشعر باللون المفضل سواء كان باللون البني أو الأشقر أو الأسود أو الرمادي وغيره من الألوان المميزة، وإذا كنتي من محبي تجربة ألوان الصبغة بطريقة طبيعية فإليكي هذه الوصفات المجربة للحصول على صبغ الشعر باللون الأشقر. صبغ الشعر باللون الأشقر صبغ الشعر باللون الأشقر المكونات: خمس ملاعق من البابونج المجفف.

لتر من الماء.

عصير ليمونه.

ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بنقع البابونج المجفف في لتر كامل من الماء واتركيه يغلي جيدا ثم يصفى، بعد ذلك يترك منقوع البابونج حتى يبرد ثم يضاف إليه عصير ليمونه كاملة آو عصير برتقال، وقومي بوضع المنقوع على الشعر بأكمله حتى يتغلغل إلى الجذور ودلكيه لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه على الشعر لمدة ساعة، بعد قليل قومي بتعريض الشعر لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بشطف الشعر بماء فاتر، كرري هذه العملية ثلاث أيام متتالية وسوف تلاحظين صبغ الشعر باللون الأشقر طبيعيا. وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي المكونات: 2 ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة من البابونج الجاف.

2 ملعقة من الحناء.

عصير ليمونة كاملة.

ثلاث ملاعق من الخل.

كوب من الزبادي . طريقه التحضير والاستخدام: قومي بإحضار كافة المكونات وامزجيهم جيدا واتركيهم لمدة ثلاث ساعات حتى تتفاعل المكونات سويا، بعد ذلك يتم تطبيق الصبغة الطبيعية على الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، ويتم تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على افضل النتائج ولتثبيت اللون الأشقر الرمادي بشكل دائم.

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