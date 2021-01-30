حالات أمراض الجهاز التنفسي الأكثر طلبا لإسعاف دبي

قالت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن حالات أمراض الجهاز التنفسي التي نقلتها سيارات الإسعاف في عام 2020 شهدت زيادة كبيرة بلغت 37.3 %، مسجلة 13401 حالة، مقارنة بنحو 9759 حالة في عام 2019، وجاءت حالات مرضى الأعصاب في المرتبة الثانية بنسبة 23.6%

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، أن الحالات العامة شهدت زيادة بنسبة 13% في العام الماضي، فيما حدث انخفاض ملحوظ في باقي الحالات، حيث سجلت حالات الاعصاب أعلى انخفاض بنسبة 23.6 %.

إسعاف دبي تعامل مع 51 ألف حالة في 2020

وأضاف المدير التنفيذي لإسعاف دبي قائلا إنه من اللافت أن حالات الإصابات انخفضت بنسبة 17.8 %، حيث تعاملت مؤسسة إسعاف دبي مع 51285 حالة إصابة مقارنة 62378 حالة في 2019، كما سجلت امراض القلب انخفاض بنسبة 8.3 %، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

أكثر ساعات السنة طلبا لسيارات الإسعاف في دبي

وأشار الدراي أن الساعة التاسعة مساء كانت أكثر ساعات أيام السنة تسجيلا للإصابات وطلب لسيارات الإسعاف، بواقع 10837 حالة، ثم الثامنة مساء بواقع 10831 حالة، وكانت الساعة الرابعة فجرا أقل ساعات أيام العام التي شهدت طلب سيارات الإسعاف في دبي، بعدد 4255 حالة على مدار العام، تلتها الساعة الخامسة فجرا بواقع 4509 حالة، وبلغ عدد البلاغات نحو 182 ألف بلاغ لمساعدة وإنقاذ أكثر من 196 ألف حالة، وكانت أكثر هذه البلاغات في شهر ابريل تلاها شهر مارس.