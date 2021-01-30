فوائد تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة، موضوع هام وحيوي يتبعه الكثيرون وأنا من ضمنهم، فيما يحجم البعض عن القيام به لعدم استساغة تناول زيت الزيتون لوحده.

والحقيقة ان نصيحة الاطباء وخبراء التغذية بضرورة تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحاً وعلى معدة فارغة لم تأت من عبث، بل دوت الخليج مبنية على حقائق وفوائد عدة يمكن أن نجنيه من تناول هذا المقدار القليل من زيت الزيتون الذي يعد افضل انواع الزيوت على الاطلاق.

فما دوت الخليج فوائد تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة؟ هذا ما نستعرضه سوياً كما جاء على موقع Brightside الأمريكي.

فوائد تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة

معروف ان زيت الزيتون هو من افضل الزيوت التي ينصح بتناولها واستخدامها في تحضير الطعام، كونه ذو فائدة كبيرة على صحة الجسم بشكل عام خصوصاً صحة القلب.

ويشير الموقع الامريكي لفوائد تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة بالتالي:

التقليل من الالتهابات: إذ ان محتوى زيت الزيتون من احماض اوميغا 3 الدهنية يساعد في التقليل من الاصابة بالالتهاب، ما يساعد في منع او علاج العديد من الامراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.

إذ ان محتوى زيت الزيتون من احماض اوميغا 3 الدهنية يساعد في التقليل من الاصابة بالالتهاب، ما يساعد في منع او علاج العديد من الامراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب. دعم صحة العظام: بفضل العناصر المفيدة الموجودة في زيت الزيتون والتي تخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي. ومزج زيت الزيتون مع زيت السمك يعزز كذلك في تخفيف الام والتهاب المفاصل وتحسين قوة قبضة اليد.

بفضل العناصر المفيدة الموجودة في زيت الزيتون والتي تخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي. ومزج زيت الزيتون مع زيت السمك يعزز كذلك في تخفيف الام والتهاب المفاصل وتحسين قوة قبضة اليد. المساعدة على انقاص الوزن : أشارت دراسات عدة الى ان اتباع نظام غذائية غني بزيت الزيتون، يساعد في الحفاظ على وزن مثالي ويسهم في انقاص الوزن لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة.

: أشارت دراسات عدة الى ان اتباع نظام غذائية غني بزيت الزيتون، يساعد في الحفاظ على وزن مثالي ويسهم في انقاص الوزن لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة. تعزيز صحة الامعاء: تتسبب بعض انواع البكتيريا في المعدة في الاصابة بقرحة المعدة، وتناول زيت الزيتون على معدة فارغة يسهم في محاربة هذه البكتيريا الضارة والتخلص منها خاصة ان بعضها قد يكون مقاوماً للمضادات الحيوية. وتشير الابحاث الى ان تناول 30 جرام من زيت الزيتون البكر يومياً، يمكنه المساعدة في التخلص من البكتيريا الضارة بأقل من 14 يوماً.

تتسبب بعض انواع البكتيريا في المعدة في الاصابة بقرحة المعدة، وتناول زيت الزيتون على معدة فارغة يسهم في محاربة هذه البكتيريا الضارة والتخلص منها خاصة ان بعضها قد يكون مقاوماً للمضادات الحيوية. وتشير الابحاث الى ان تناول 30 جرام من زيت الزيتون البكر يومياً، يمكنه المساعدة في التخلص من البكتيريا الضارة بأقل من 14 يوماً. التحكم في نسبة السكر بالدم: يسهم زيت الزيتون في خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي فإن تناوله يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني وتقليل مخاطره بنسبة تزيد عن 40%.

يسهم زيت الزيتون في خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي فإن تناوله يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني وتقليل مخاطره بنسبة تزيد عن 40%. تعزيز صحة الدماغ: تناول زيت الزيتون على معدة فارغة وبانتظام، يساعد في ازالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ، وهي اللويحات التي قد مرض الزهايمر، أحد أكثر الأمراض العقلية شيوعًا في العالم.

ويمتاز الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

خلو البشرة من التجاعيد: يعد زيت الزيتون من المكونات الأساسية في العديد من مستحضرات التجميل، وبالتالي فإنه مفيد للبشرة من خلال تقليل الاحمرار والتورم، والتخفيف من ظهور التجاعيد في الوجه.

كما يحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي.