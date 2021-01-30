في زمن قياسي.. الإمارات قدمت 3 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الإمارات، أن عدد جرعات لقاح كوفيد-19، التي قدمت منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح حتى الآن تجاوز ثلاثة ملايين جرعة.

3 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 في زمن قياسي

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، قوله إن الوصول إلى هذا العدد في زمن قياسي يعتبر إنجازاً جديداً، وهو يضع دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في توفير اللقاح لأفراد المجتمع، وهذا الإنجاز يأتي نتيجة للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من قيادة الدولة، التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

نجاح الحملة الوطنية للتطعيم

وأشار الوزير العويس إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح كوفيد-19 يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية، ولفت إلى أن الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة.