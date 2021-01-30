حيل سحرية لتثبيت قوة العطر لفترة أطول، ترغب النساء بجعل رائحتهن جميلة دائمًا لذلك يتعطرن بأجمل العطور والروائح، ولكن تجد بعض النساء مشكلة في ثبات رائحة العطر على الجسد فتختفي سريعًا وتظهر رائحة العرق، لذلك نقدم مجموعة من الطرق لتثبيت رائحة العطر على الجسد لساعات أطول.

نصائح لزيادة ثبات العطر على الجسم

اتبعي النصائح التالية لتحصلي على ساعات طويلة من الانتعاش والرائحة الجميلة بجسدك:

عدم تخزين العطور في أماكن رطبة

يقوم البعض بتخزين العطور في الحمام أو في أماكن رطبة، وهي من العادات المؤثرة على جزيئات العطر وتجعلها تتحلل، لذلك ينصح بالتخزين في الأماكن الجاف والمظلمة بعيدة عن الضوء للحفاظ على ثبات العطر.

وضع العطر في الثلاجة

وتعتبر من أفضل طرق حفظ وزيادة تركيز العطر ورائحتهه هو وضعه في مكان بارد مثل الثلاجة لمدة 12 ساعة وإخراجه ووضعه بمكان دافئ لمدة يوم واستخدامه بعد ذلك لتجدي زيادة في تركيز رائحة العطر، أو يمكن دفنه لمدة 3 أيام مثل النوبيين في الرمال.

استخدام العطر بعد الاستحمام

واحدة من أكثر طرق تثبيت رائحة العطر على الجسم هي وضع العطر مباشرة بعد الاستحمام، إذ أن الاستحمام يساعد في جعل مسام الجلد متسعة مما يسمح يتغلغل جزيئات العطر بالداخل فتدوم الرائحة لساعات.

وضع العطر على أماكن النبض

أماكن النبض في الجسم هي المناطق الدافئة مثل خلف الأذن والرقبة والمرفقين، ويفضل وضع طبقة من الفازلين بإحدى تلك المناطق قبل نثر العطر على الجسم وبعدها يتم وضعه، ومن ثم ستلاحظين ثبات وانتشار العطر على الجسم لفترة طويلة.

نثر العطر على الملابس

إذا كان العطر آمنًا يمكن رشه على الملابس التي ترتدينها أو على الشعر، حيث تسمح تلك الطرق بانتشار العطر أكثر.

طبقة من الفازلين لتثبيت العطر

الجسم الجاف لا يحتفظ لرائحة العطر مثل الجسم الدهني ، لذلك ينصح بفرد طبقة رقيقة من الفازلين الدهني على المنطقة المراد نثر العطر بها للاحتفاظ بالعطر لفترة أطول.