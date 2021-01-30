طرق طبيعية لتشقير الحواجب في المنزل

طرق طبيعية لتشقير الحواجب، الحاجبين من أكثر المناطق في الوجه التي تظهر جماله وتجعل الوجه مميزًا فتعتني النساء بالحاجبين دائمًا ويعملن على جعل الحاجبين نظيفين ويوفرن قدرًا كبيرًا من الاهتمام بالحاجبين لذلك البعض منهن يتجه لتشقير الحواجب منزليًا مع استخدام بعض المواد الطبيعية تابعي معنا للتعرف على كيفية تشفير الحواجب في المنزل.

تشقير الحواجب

تشقير الحواجب واحد من طرق العناية بالحاجبين حيث يتم بتلك الطريقة تشقير الحاجبين أي تلوينه بلون فاتح عن لون شعر الحواجب، وهناك طريقتين للتشقير إما بالصبغة الكيميائية التي تضر العين والجلد إما بالمواد الطبيعية المنزلية.

كيفية تشقير الحاجبين منزليًا

تتبع الطريقة التالية للتأكد من إجراء خطوات تشقير الحواجب بالصبغة الكيميائية بطريقة صحيحة:

اختيار لون صبغة التشقير المناسبة مع لون الشعر واختيارها أفتح بدرجة أو درجتين. غسل الوجه بالماء جيدًا. مزج مكونات علبة الصبغة جيدًا بالطريقة المكتوبة على العبوة. يتم ضبط شكل الحواجب وقص الزائد منها وتنشيطها بعد ذلك. باستخدام قلم الحواجب يتم تحديد شكل الحاجبين. يتم فرد طبقة فازلين رقيقة على الحاجبين حتى لا يصاب الجلد بالجفاف من الصبغة. توضع الصبغة على الحاجبين وفي الفراغات بواسطة الأعواد القطنية. وعندما يمر الوقت الكافي تزال الصبغة بالماء والصابون.

وصفات طبيعية لتشقير الحواجب وصفة البابايا لتشقير الحواجب

يتم تقشير شعر الحواجب بفاكهة البابايا من خلال:

إحضار حبة بابايا وهرسها جيدًا لتصبح ناعمة وإضافة مقدار نصف كوب حليب عليها. نستمر في خلط المكونين معًا لحين تماسك المزيج ويصبح قوامه ثقيل. بواسطة الأعواد القطنية يتم فرد الخليط على الحاجبين فقط. بعد مرور مدة 15 دقيقة يشغل الحاجبين بالماء البارد لإزالة الوصفة، ويتم التكرار يوميًا لحين الحصول على الدرجة المطلوبة.

وصفة البابونج لتشقير الحواجب

ويستخدم البابونج لتفتيح لون الحواجب كالتالي: