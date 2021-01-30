طريقة عمل البسيسة بالبرتقال بمذاق رائع بخطوات سهلة وبسيطة

يشتاق البعض للأشياء القديمة كنوع من التجديد حيث اعتادت البيوت قديماً على تحضير ما يُعرف بالبسيسة البلدي أو الفلاحي حيث كانت هذه الحلويات قديماً تستحوذ على جميع أفراد الأسر وتتمتع بمذاق ناعم لذيذ فقد تم تصنيف البسيسة على أنها نوع من أصناف الكيك وتختلف بمكوناتها نسبياً حيث تحتاج إلي دقيق الذرة كمكون رئيسي كما أنها تتميز بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج لبذل الجهد للتعرف على طريقة تحضير البسيسة بالبرتقال. يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال للتعرف على المكونات المطلوبة وطريقة العمل.

طريقة عمل البسيسة بالبرتقال من البيوت المصرية القديمة في المنزل بمذاق رائع

يشتهي البعض الأكلات القديمة التي تعود بهم للماضي مثل البسيسة حيث اشتهرت هذه الحلويات قديماً بأحد أنواع الكيك الشهية الغنية بالمواد الصحية المفيدة للجسم مثل دقيق الذرة والفيتامينات التي تساعد في تغذية الجسم ويتم التنوع في مكوناتها مثل أصناف الكيك والحلويات الأخري ومن أشهر أنواع البسيسة التي انتقلت إلينا من ربات البيوت قديماً هي البسيسة.

مكونات البسيسة بالبرتقال:

كوبان من دقيق الذرة.

كوب من مزيج الزبدة مع الزيت.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقة من البيكنج باودر.

كوب من البرتقال الطازج.

واحدة من علبة الزبادي.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

تجهيز المكونات عن طريق دمج كلاً من دقيق الذرة مع البيكنج باودر ونتركه جانباً. ثم نحضر الخلاط الكهربائي لتجهيز الخليط السائل نضع خليط الزبدة والزيت مع السكر ونشغل جهاز الخلاط. وبعد الذوبان نضع البيض بالتدريج والفانيليا بشكل فردي وبعد أن يتم إخفاق البيض مع المكونات جيداً نقوم بوضع عصير البرتقال والزبادي ونقوم بتشغيل الخلاط على درجة مرتفعة ثم نقوم بخفض الدرجة تدريجياً. نقوم بسكب خليط البرتقال على الدقيق والعجن بإستخدام مضرب يدوي مع الحرص على العجن في اتجاه واحد وبهذا قد تم تحضير العجينة. ثم نقوم بوضعها في صينية صغيرة مناسبة ونقوم بتجهيزها مثل الطرق المعروفة وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها وهكذا يمكنك تقديم البسيسة بعد أن تبرد بمذاق شهي.

طريقة تحضير البسيسة