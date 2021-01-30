تعرفي علي الفوائد المزهلة لماسك الشاي الأخضر للوجه وتأثيره عليه

فوائد ماسك الشاي الأخضر للوجه، الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة مثل تقليله من فرص الإصابة بالسرطان والوقاية من أمراض القلب، ولكن اكتشفنا أنه يستخدم في ماسكات للوجه للعناية بالبشرة بأفضل الطرق فما هي تلك الفوائد من ماسك الشاي الأخضر للبشرة؟ تأثير الشاي الأخضر على البشرة تأثير الشاي الأخضر على البشرة فوائد الشاي الأخضر البشرة متنوعة منها: يحد من إفرازات الغدد الدهنية على البشرة فيقلل من إنتاج الدهون والزيوت. يساعد على تفتيح البشرة وجعلها بلون واحد وبذلك يجعلها بشرة مشرقة. يحتوي على مضادات للبكتيريا والالتهابات ولذلك يحمي البشرة من تراكم البكتيريا ومسببات الالتهاب. يحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة من أشعة الشمس فيقلل من فرص التعرض لسرطان الجلد. يجعل البشرة أكثر مرونة ورطوبة ولمعانًا. يخلص الوجه من خلايا الجلد الميتة ويحفزها للنمو من جديد. يقضي على الهالات السوداء أسفل العين. يؤخر من ظهور علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد. يقلل من حجم مسام الوجه الواسعة حتى لا تتراكم بها الأتربة والملوثات التي تسبب ظهور حب الشباب والالتهابات. وصفة الشاي الأخضر لنعومة البشرة وصفة الشاي الأخضر لنعومة البشرة الشاي الأخضر مع الحليب يعطي للبشرة رونق ومرونة ولمعان أكثر، بالإضافة لجعل البشرة نقية وناعمة ويستخدم: تحضير خليط من ملعقة حليب صغيرة ومقدار حسب الحاجة من زيت الزيتون ومقدار ملعقتان بحجم صغير من الشاي الأخضر الناعم.

يطبق مزيج المكونات السابقة على البشرة ويترك ليجف.

بعد مرور مدة 20 دقيقة يغسل الوجه باستخدام ماء فاتر. وصفة الشاي الأخضر لتفتيح الوجه وصفة الشاي الأخضر لتفتيح الوجه تساعد تلك الوصفة في توحيد لون البشرة وتفتيح الوجه طبيعيًا: نقوم بمزج ملعقة حليب مجفف صغيرة وربع كوب منقوع شاي أخضر وملعقة كركم ناعم كبيرة وقطرات بسيطة ماء ورد. بعد الخلط الجيد للمقادير يفرد الخليط على الوجه كاملًا، ويترك ليجف. في النهاية يستخدم ماء دافئ لغسل البشرة والتخلص من الماسك. وصفة الشاي الأخضر للقضاء على الحبوب وصفة الشاي الأخضر للقضاء على الحبوب يساعد الشاي الأخضر لما يحتوي من مضادات بكتيريا والتهابات في الحد من ظهور الحبوب على الوجه ويستخدم كالتالي: في وعاء عميق نخلط مقدار ربع كوب شاي أخضر جاهز وربع كوب ماء. نحضر قطعة من القطن لنبللها في المزيج السابق ونمررها على كامل الوجه وبخاصةً المناطق المتواجد بها الحبوب. يترك السائل على الوجه لمدة 15 دقيقة، وبعدها تغسل البشرة بواسطة ماء بارد.

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