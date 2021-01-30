بماء الأرز حضري أفضل كريم طبيعي للبشرة

كريم طبيعي للبشرة بماء الأرز، ماء الأرز الناتج بعد طهي الأرز يستخدم منذ أكثر من 1000 سنة بين القبائل والشعوب اليابانية، وما يجعله مكتسبًا للشهرة الكبيرة هو فوائد ماء الأرز للوجه العديدة والتي تحسن من حالة البشرة بالكامل، ويمكن باستخدام ماء الأرز أن تحضر كريم طبيعي للبشرة للحصول على بشرة أجمل.

فوائد كريم الأرز للوجه

العديد من الدراسات أجريت على تأثير كريم ماء الأرز على الوجه وجاءت كالتالي:

يستطيع تهدئة البشرة والتخلص من بقع الجلد الناتجة عن بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما. يدخل في تحضير العديد من مستحضرات العناية بالبشرة لأنه يوفر قدرة ترطيبية عالية للبشرة. يحتوي على مقدار كبير من الكولاجين المساعد في زيادة نضارة البشرة. يقلل من ظهور علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. يقي البشرة من آثار الشمس وتصبغاتها.

كيفية تحضير كريم الأرز للبشرة

تلك الطريقة تعتبر من أفضل طرق تحضير كريم الأرز للوجه وهي تعتمد على غليانه:

يغسل الأرز بالماء جيدًا ويصفى بعد ذلك.

يوضع الأرز في إناء مناسب ويضاف مقداره 4 مرات ماء في الإناء.

نقلب الأرز مع الماء وتترك الإناء على النار حتى يغلي الأرز.

بعد مرور مدة غليان الأرز يتم تصفيته من الماء بمصفاة ناعمة، ويوضع في الثلاجة لمدة أسبوع في إناء مغلق جيدًا.

قبل الاستخدام يمكن أن يتم تخفيفه بمقدار بسيط ماء.

كيفية استخدام كريم الأرز للوجه

يستخدم كريم الأرز بطرق مختلفة للوجه حسب المشكلة المراد علاجها كالتالي:

كريم الأرز لتقشير البشرة

يخلط مقدار قليل من أي زيت عطري وملح خشن وأي حمضيات لكريم الأرز، وبذلك تم تحضير مقشر طبيعي للبشرة يتم فرك البشرة به.

كريم الأرز لترطيب البشرة

يستخدم كريم الأرز هنا مثل التونر حيث يتم غمس قطعة قطنية في الماء ويمرر على الوجه والرقبة للحصول على من مزيد من الترطيب.

كريم الأرز للوقاية من أشعة الشمس

عند شراء كريمات الوقاية من الشمس يفضل شراء الأنواع المحتوية على كريم أو ماء الأرز، أو يمكن وضعه على البشرة قبل الخروج والتعرض لأشعة الشمس لحماية أكبر من أضرار الشمس.