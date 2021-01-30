هل سمعتي من قبل عن تطويل الأظافر باستخدام معجون الأسنان؟

تطويل الأظافر باستخدام معجون الأسنان، الأظافر الضعيفة الهشة والأظافر القصيرة التي لا تطول هي من المشاكل التي تسبب الضيق لبعض الفتيات ويرغبن في الحصول على أظافر طويلة وقوية، وبعد تجربة العديد من الطرق وعدم جدواها يمكن استخدام معجون الأسنان لتطويل الأظافر والحصول على نتيجة أكيدة ولكن بعد التعرف على الأسباب التي تؤدي لضعف الأظافر.

أسباب ضعف أظافر اليد

عوامل ضعف أظافر اليد عديدة ومختلفة منها بسبب الظروف الصحية أو لبعض العوامل الأخرى مثل:

عدم استخدام القفازات عند غسل الصحون.

كثرة غسل الأيدي بشكل مفرط.

استخدام الأظافر لفتح بعض الأشياء.

البقاء لفترات طويلة في مناطق حارة أو جافة وباردة.

تعرض الأظافر لبعض المواد الكيميائية التي تضعفها.

كثرة وضع طلاء الأظافر.

إزالة طلاء الأظافر بتقشيره لا باستخدام مزيل المونيكير.

التلميع المتكرر والكثير للأظافر.

حالة الغدة الدرقية.

نقص عنصر الحديد.

أمراض الكلى.

أمراض الرئة.

طريقة استخدام معجون الأسنان لتطويل الأظافر

يمكن تطبيق معجون الأسنان لتطويل الأظافر في فترة قصيرة من حيث توزيع مقدار مناسب من معجون الأسنان على الأظافر ويزال بعد مرور 15 دقيقة ويستخدم الماء الدافئ بعد ذلك لإزالة المعجون.

كيفية تطويل الأظافر بطرق طبيعية

الطرق التالية من أكثر طرق زيادة طول الأظافر فعالية منها:

تطويل الأظافر بالفازلين

حيث يساعد في تطويل وتنعيم الأظافر، ويستخدم بعد غسل الأيدي ومن ثم وضع طبقة من الفازلين على الأظافر لمدة 10 دقائق وغسل الأظافر بعد مرور تلك المدة، وتكرر الطريقة بمعدل من 2 حتى 3 مرات أسبوعيًا.

تطويل الأظافر بزيت الزيتون

زيت الزيتون المعروف أنه يحتوي على فيتامين E المساعد في تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تحفيز الأظافر على النمو بشكل أسرع، ويستخدم بعد تسخين زيت الزيتون على النار ليصبح دافئًا وتدليك الأظافر به بعد ذلك حتى تمر 5 دقائق ومن ثم ارتداء القفازات أثناء النوم بوجود الزيت، أو نقع الأظافر في زيت الزيتون لمدة 20 دقيقة.

تطويل الأظافر بعصير الليمون

لاحتواء عصير الليمون على فيتامين سي يمكن تقوية الأظافر والحد من هشاشتها، ويستخدم بخلط مقدار 3 ملاعق بحجم كبير عصير ليمون مع 3 ملاعق بحجم كبير زيت زيتون، ووضعهم على نار هادئة ليصبح الخليط دافئًا وغني الأظافر به، أو فرك الأظافر بشرائح ليمون لمدة 10 دقائق.