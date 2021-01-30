أكثر وضعيات النوم المسببة لتجاعيد الوجه تعرفي عليها للتوقف عنها

وضعيات النوم المسببة لتجاعيد الوجه، بعض الفتيات في عمر العشرين يفاجئن بظهور التجاعيد المبكرة على الوجه بدون سبب محدد، ولكن بالتأكيد هناك سبب ما ولكن لا تعلم أنه وراء ظهور تلك التجاعيد وأشهرها هي وضعيات نوم محددة تسبب ظهور التجاعيد المبكرة مع بعض العوامل الأخرى.

وضعيات النوم المسببة لتجاعيد الوجه المبكرة

بعض وضعيات النوم تكون هي المسئولة عن ظهور التجاعيد نتيجة لتأثيرها على مستويات الكولاجين في الجلد فتقلل منه وبالتالي يقلل من مرونة الجلد بتكوين خطوط دقيقة تتحول لاحقًا للتجاعيد، ومن تلك الوضعيات:

وضعية النوم على البطن

النوم على البطن يسمح باحتكاك البشرة بالوسادة لمدة طويلة أثناء ساعات النوم، وعند الاستيقاظ بالتأكيد ستجدين بعض الخطوط الرأسية على مناطق الوجه المختلفة.

وضعية النوم على جانب الجسم

على الرغم من أنها من وضعيات النوم السليمة ولكنها تسبب ظهور التجاعيد على جانب الوجه على الخد وحول الفم وتظهر عند العبوس على الجبهة.

طرق تجنب ظهور التجاعيد على الوجه أثناء النوم

يمكن اتباع نصائح تجنب التجاعيد المبكرة للحد من ظهور التجاعيد أثناء النوم:

اختيار وسادة ضد التجاعيد

يمكن شراء تلك الوسادة من محل المفروشات حيث تقلل من فرص احتكاك البشرة بها وبالتالي تقليل فرص تكوين التجاعيد.

وضعية النوم على الظهر

من أكثر وضعيات النوم المناسبة للجسم والبشرة حيث تقلل من ظهور التجاعيد بالإضافة لمنعها لظهور الجفون المنتفخة.

زيت جوز الهند

من المواد الطبيعية المقاومة لتكون تجاعيد الوجه المبكرة لأنه غني بحمض الهيالورونيك مع الجلوكوز والريتينول، ويمكن تطبيقه قبل النوم لحماية الوجه من التجاعيد.

استبدال غطاء الوسادة

يفضل تغيير قماش غطاء الوسادة المصنوع من الألياف والقطن بقماش الحرير أو الساتان لأنه يساعد في انزلاق البشرة على الوسادة ويقلل من مدة احتكاكها والتصاقها بالوسادة.

النوم الكافي

الحصول على قسط كافي من ساعات النوم هو من العوامل الهامة في تأخير ظهور تجاعيد الوجه المبكرة، فيجب النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات في اليوم.

كريمات الترطيب الليلية

ينصح البعض من الأطباء وأخصائي الجلدية بأن تطبيق كريم مرطب على البشرة قبل النوم وخاصة الكريمات المحتوية على مادة الهيالورونيك، تقلل من فرص جعل البشرة جافة وبالتالي يجعلها غير معرضة التجاعيد بشكل أفضل.