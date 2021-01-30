اسرار صبغ الشعر في البيت باللون الأشقر الذهبي بمكون رهيب في منزلك والنتيجة مذهلة

صبغ الشعر في البيت أشهر المأكولات التي يمكن أن نقوم بتناولها هو الكركم الرائع التي يدخل في العديد من التوابل الهندية، كما يمكن أيضا أن نقوم باستخدامه لتنعيم الشعر وتطويله بالإضافة إلى ذلك فهو يعمل على تشقير الشعر باللون الذهبي لذلك لا يمكنك أن تقوم باستخدام الصبغات الغير طبيعية، لأنها تؤثر بشكل سلبي، لذا يمكنك أن تقومي باستخدام هذه الوصفات الفعالة التي تعمل على تغيير لون شعرك الهائل.الكركم والبابونج لصبغ الشعر
البابونج وهو مفيد جدا لجميع الجسم بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقوم باستخدامها وصفة طبيعية لتفتيح لون الشعر الداكن وجعله، باللون الذهبي الرائع و بالإضافة إلى الكركم الهائل في تغيير لون الشعر فهي صبغة طبيعية يمكن أن نقوم باستخدامها في أي وقت وامكانيتها قليلة، جدا لا تكلفنا الكثير.
المكوّنات:
- ملعقة كبيرة من بابونج.
- كوب ماء مغلي.
- ربع كوب من الكركم المطحون.
طريقة التحضير:
- ابدأ الآن عزيزتي بطحن البابونج.
- و قومي بإضافة الماء المغلي داخل إناء و أيضا سكب كمية من الكركم.
- يمكنك أن تقومي بإضافة هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يترك على الشعر لمدة ما بين 20 إلى 15 دقيقة.
- ثم يغسل الشعر بعد ذلك.
- ولكن كرري هذه العملية إذا لم يتم ظهور اللون التي ترغبي فيه.
الحناء مفيدة جدا للتخلص من قشرة الشعر وكركم أيضا مفيد لنمو الشعر المتساقط كما أن الحنه نقوم باستخدامها منذ قديم الزمان في تغيير لون الشعر لذلك إذا أضفنا الكركم مع عصير الليمون يمكننا أن نقوم، المكونين من الكركم والحناء، وعصير الليمون لتغيير لون الشعر إلى اللون الذهبي الفاتح
المكوّنات:
- خمس ملاعق من الحناء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة من الكركم.
- كوب من الماء الساخن.
- ملعقة من الخل
طريقة التحضير:
- يمكن أن تقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه جميع المكونات.
- و نقوم بتركها لمدة ساعتين وبعد ذلك يمكننا أن نقوم بإضافة عصير الليمون.
- و نبدأ بوضع هذا الماسك على الشعر لمدة تتراوح ما بين خمس ساعات إلى سبع ساعات.
- يغسل الشعر بعد ذلك جيدا وسوف نجد النتائج المرغوب فيها.
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