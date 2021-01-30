كنز سحري بشمعة واحدة تخلصي من تشققات الأقدام والجلد الميت في ثواني 

كنز سحري بشمعة واحدة تخلصي من تشققات الأقدام الوصفات الطبيعية تعتبر وراثة من امهاتنا وابائنا لذلك هي الافضل على الاطلاق ما بين كافة الوسائل الاخرى لتشققات القدم والقضاء علي الخشونة التي تتواجد بها لذلك اصبحت نعومه القدمين هي الشغل الشاغل لدى العديد من الاشخاص، كما أنهم يبحثون عنه بصفة مستمرة كما أن تؤثر على جميع النساء عند حصولهم مظهر لائق بدون أى تشققات والحصول على قدمين ناعمتين لذلك الجفاف الخاص بالبشرة، هي من ضمن الأشياء التي تسبب ازعاج وارق، لجميع الأشخاص لذا كل ما عليكى ان تقومى باتباع هذه الوصفة الفعالة التي تعمل على التخلص من التشققات الموجودة بالقدمين.

كنز سحري بشمعة واحدة تخلصي من تشققات الأقدام

وصفة زيت الزيتون والليمون التخلص من التشققات

عزيزتي استخدمي هذه الوصفة من زيت الزيتون، وعصير الليمون لكي تتخلصي من التشققات القدم المزعجة، و كما أنها تجعل بشرتك ناعمة ايضا كما أن هذه المكونات قد تكون سهلة وبسيطة يمكن أن تقوم باستخدامها قبل النوم مباشرة.

شمعة كبيرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من عصير الليمون

زيت اللوز الحلو

ابدئي بفرم الشمع و قومي.

بعد ذلك يمكنك وضع عصير الليمون.

يمكنك دمج هذه المكونات جيدا، مع التقليب بشكل جيد.

وقومي بوضعهم على نار هادئة.

ثم قومي بوضع زيت اللوز وزيت الزيتون.

يمكنك أن تقوم بوضع هذا الماسك على القدمين.

يجب أن تقومي بترك هذا المسك على القدمين مع دمجها جيدا

ويترك ما بين خمس ساعات الى سبع ساعات.

كما يمكنك ايضا أن تقوم بسرقة طوال الليل وتقوم بغسيل القدمين في الصباح مع ارتداء الشراب أثناء وضع الماسك