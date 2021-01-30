وصفة طبيعية لتقوية وتطويل الأظافر للعناية بجمالها وحمايتها من التكسر والتقصف، الأظافر القوية والجميلة هي حلم ترغب به كل النساء وذلك لأنها تعكس مدي اهتمام المرأة بها، كما تعد من أهم معالم الجمال ولكن كثيراً ما تتعرض الأظافر للكثير من العوامل التي تؤدي إلي تكسرها وضعفها، مثل استخدامها في الأعمال المنزلية أو كثرة طلائها بطلاء الأظافر أو نتيجة الإفراط في استخدام المواد الكيميائية عند تركيب الأظافر الاصطناعية، وكل هذا يتسبب في هشاشتها وفقدان قوتها مما يجعلها أكثر عرضة للتكسر والتقصف.

أفضل وصفة طبيعية لتقوية وتطويل الأظافر ومنع تكسرها وضعفها

توجد العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة والتي تمنحك أظافر قوية وطويلة، عوضاً عن تركيب الأظافر الصناعية والتي تتسبب في ضرر الجلد المحيط بالظفر خاصة عند نزعها وتركيبها مرة أخري، ولهذا سوف أقدم لكي وصفة مذهلة تمنحك أظافر قوية وجذابة بدون تكسر أو تقصف والنتيجة رائعة لأنها تجعل الأظافر لامعة وقوية.

وصفة زيت الزيتون وخل التفاح والبيض لتقوية الأظافر والحفاظ علي صحتها

يعتبر زيت الزيتون من أقوي الزيوت الطبيعية التي تحتوي علي الكثير من الفيتامينات الهامة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية مما يساعد على تطويل وتقوية الأظافر، كما أنه يتغلغل داخل جلد الظفر مما يعمل علي تغذيته وتقويته.

خل التفاح يعد علاج قوي وفعال ومن أفضل الوصفات الفعالة لتقوية وتطويل الأظافر الضعيفة والمتضررة، وذلك لاحتوائه علي البوتاسيوم والكالسيوم والحديد مما يزيد من قوة الظفر ومحاربة الجراثيم المسببة للفطريات.

البيض يحتوي علي نسبة عالية جدا من البروتين ويعد من أهم البروتينات التي يحتاج إليها الظفر من أجل تعزيز قوته والحفاظ عليه من الضعف والتكسر كما يمنحه اللمعان والبريق.

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق صغيرة من خل التفاح.

صفار بيضة واحدة.

زجاجة بها رشاش.

قطعة من القطن.

قومي بخلط المكونات جيداً ثم ضعيها في زجاجة، وبعد ذلك باستخدام قطعة القطن وادهني بها الأظافر والجلد المحيط بها لمدة 5 دقائق.

تغسل الأظافر بالماء الدافيء وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لأظافر أكثر طول وقوة.

مكونات وصفة تقوية وتطويل الأظافرطريقة تحضير وصفة تقوية وتطويل الأظافر وكيفية استخدامها