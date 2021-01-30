طريقة عمل الخبز التركى يعتبر الخبز التركي من أشهى وألذ أنواع الخبز الشهيرة، وتتميز كل بلد بطريقة خاصة في عمل الخبز التركي، وهو سهل وسريع التحضير، ويعد المطبخ التركي واحد من أرقى وأغنى المطابخ بالعديد من الوصفات اللذيذة والشهية، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة جدًا لعمل الخبز التركي بخطوات سريعة ونتيجة ناجحة جدًا. طريقة عمل الخبز التركى المقادير:- 8 أكواب دقيق أبيض.

كوبين إلا ربع من المياه الدافئة.

كوب لبن دافئ.

80 جرام زبدة.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

ملعقة كبيرة ملح ناعم.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

كمية من الحبة السوداء للتزيين.

بيضة واحدة. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الزبدة ونضعه على نار هادئة وننتظر إلى أن تذوب الزبدة تمامًا.

ثم نقوم بإضافة اللبن والمياه ونقلب قليلاً، ثم نترك الوعاء على النار إلى أن تسخن المكونات فقط.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونضع الخليط في العجان الكهربائي ونخلطه لمدة لا تزيد عن 5 دقائق بسرعة خفيفة.

ثم نضيف الدقيق لوعاء العجان ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم نغطي عجينة الخبز باستخدام فوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي نصف ساعة.

باستخدام فوطة مطبخ نظيفة ونتركها حوالي نصف ساعة. ثم نعجنها مرة أخرى إلى أن تصبح طرية ولكن متماسكة ولا تلتصق باليد، ثم نقسمها إلى 3 أجزاء في نفس الحجم.

ثم نحضر صينية فرن ونفرد بها قطعة من العجين حتى يكون سمكها 1 سم فقط، ونضغط عليها لكي تصل إلى حواف الصينية.

ثم نقوم بعمل ثقوب فى عجينة الخبز التركى ونخفق البيضة بشكل جيد وندهن وجه العجينة بها.

ونخفق البيضة بشكل جيد وندهن وجه العجينة بها. ثم نرش كمية مناسبة من الحبة السوداء فوق الوجه ونتركها حوالي عشر دقائق إلى أن ترتاح.

ثم نكرر هذه الخطوات مع قطع العجين الأخرى، بحيث تكون كل قطعة في صينية.

ثم نشعل الفرن بحرارة 200 درجة ونضع به صينية الخبز ونتركها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم نقلل الحرارة إلى 180 درجة ونتركها حوالي 15 دقيقة أخرى، ثم نخرجه من الفرن.

وبذلك يكون الخبز التركي جاهز للتقديم بجانب طبق من الشوربة أو كوب شاي ساخن. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخبز التركى الشهير ألذ مايوجد في عالم الخبز وينافس الجاهز بطريقه بسيطه وطعم وريحه تحفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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