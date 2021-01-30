طريقة بسكوت حبات القهوة الهش واللذيذ مثل الجاهز وبمكونات بسيطة

طريقة بسكوت حبات القهوة، يعتبر هذا بسكوت القهوة من أفضل أنواع الحلويات من حيث سهولة تحضيره، ومكوناته القليلة وبدون تكاليف وهو مضل لجميع الأشخاص منهم الأطفال والكبار ايضاً لا يوجد به أي ضرر حيث يكون خفيف في تناوله على الجسم، وهذا البسكوت القهوة يقدم في وجبة الإفطار مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي بلبن، وممكن ايضاً يقدم بجانب فنجان القهوة أو مج من الكباتشينو وممكن يقدم في المساء، فهو يتميز بالعديد من الفوائد لان كل مكوناته تكون صحية ليس بها أي مواد حافظة، لذلك تحرص الأمهات على صنعه في المنزل لأنه يعتبر وجبه خفيفة لتناوله في اليوم، سوف نتعرف على كيفيه تحضيره في وقت قصير وبمكونات بسيطة جداً. طريقة بسكوت حبات القهوة: طريقة بسكوت حبات القهوة: يتكون بسكون حبات القهوة من مكونات بسيطة وهي: المكونات: كوبان كبار من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبار من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبار من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من النيسكافيه.

2 صفار بيض.

نصف كوب زبده.

ملعقة من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبار من الماء الساخن. وصفة تحضير بسكوت القهوة اللذيذ: نحضر وعاء ونضع فيه كلا من الماء الساخن والقهوة ونقوم بتذويبهم مع بعض، ثم نقوم بوضع الحليب ونقلبهم مره أخري مع بعض ونتركهم جانباً. نحضر وعاء أخر ونضع فيها الزبدة ونذوبها جداً حتى تصبح قوامها كريمي، ثم نقوم بإضافة السكر إلي الزبدة ثم نقوم بتقليبهم حتى تتجانس مع بعض. نقوم بإضافة البيض إلي الزبدة والسكر ونضعهم في الخلاط الكهربائي أفضل حتى يتم تذويبهم جيداً، حتى يصلوا إلي اللون الفاتح من الزبدة. نقوم بإضفة القهوة المذابة بالماء والحليب والكاكاو والنشا والنيسكافيه إلي جميع المكونات السابقة ونخلطهم مرة أخري في حتى تخلط مع بعض. نقوم بإحضار مصفاة ونضع الدقيق ونقوم بنخله فوق جميع المكونات السابقة، ونقوم بإضافة البيكنج بودر ايضاً ونقوم بتقليب جميع المكونات السابقة باستخدام ملعقة كبيرة ونقلبهم حتى تتجانس جميع الخليط مع بعض، حتى تلاحظي أن العجينة تصبح متماسكة في الأيد وجاهزة للتشكيل. نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تصبح متماسكة. نحضر صينية ونقوم بدهنها بقطعة من الزبدة حتى لا تلتصق في الصينية. نقوم بتقطيع العجينة على شكل كرة مستطيلة باستخدام أداء حادة حتى تصبح بشكل منظم ثم قومي بعمل فراغ في وسط العجينة حتى تصبح شكلها مثل حبة القهوة. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مؤوية ونضعها في الرف الوسط، والنار تكون من الأسفل فقط، نترك الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يصبح لون البسكوت مائل لي اللون البني وليس بني داكن حتى لايحترق. نقوم بإخراجه من الفرن ويقدم بجانه كوب القهوة-التركي-بالرغوة أو أي مشرب أخر لكن يفضل من المشروبات الساخنة التي تحتوي على قهوة أو الكباتشينو المفضل لدي جميع الافراد. نقوم بوضع البسكويت في طبق التقديم وبجانبه المشروب وتقدم في المساء أو في الصباح حسب رغبة الشخص. المكونات:وصفة تحضير بسكوت القهوة اللذيذ:

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