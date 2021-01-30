اقوى كريم فرد الشعر طبيعي فى المنزل وتحويل الشعر المجعد كالحرير بدون مواد كيماوية ضاره

كريم طبيعى لفرد الشعر في معظم الأوقات تضطر النساء أن تلجأ إلى استخدام أنواع عديدة من الكريمات الموجودة في الأسواق تحت مسميات مختلفة والهدف الوحيد منها هو العناية بصحة الشعر وجعله ناعم ومفرود، ولكن أغلبها لا يعطي النتيجة الكاملة المطلوبة بالإضافة إلى أنها ير آمنة ويمكن أن تؤدي إلى تلف فروة الرأس والشعر، وفي هذه الحالة فأنتِ تحتاجين إلى كريمات طبيعية مفيدة لشعرك تستطيعين أن تقومين بتحضيرها بنفسك في البيت.

يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بنفسك باستخدام بعض من المكونات المفيدة جداً التي تفرد الشعر بطريقة طبيعية ومنها:

يحتوي هذا الكريم على مجموعة من النباتات والأعشاب الطبيعية التي يتم خلطها مع بعضها للحصول على أفضل أنواع الكريم الطبيعية والصحية لفروة الرأس والشعر، حيث انها الحل الأمثل للحصول على شعر ناعم كالحرير ومنسدل بطريقة ممتازة ويستخدم كما يلي:

4/1 كوب من زبدة الشيا.

4/1 كوب من جل الألوفيرا.

1 ملعقة كبيرة زيت لب مشمش.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

10 قطرات زيت إكليل الجبل.

2 قطرة زيت البابونج.