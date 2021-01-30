طريقة عمل الاكلير يعد الاكلير من الأكلات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، وهو يتميز بتعدد نكهاته وحشواته، مثل الشوكولاتة والكاسترد، ويمكن تقديم الاكلير بارد إلى جانب كوب من أي مشروب ساخن مفضل، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل الاكلير بسهولة وفي وقت قصير. طريقة عمل الاكلير طريقة عمل الاكلير المقادير:- كوب من الدقيق الأبيض.

رشة ملح ناعم.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلث كوب سكر ناعم.

4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

واحد من صفار البيض.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الفانيليا.

كوب كبير كاسترد.

كوب كبير شوكولاتة.

كوب من الشوكولاتة الذائبة (لتزيين الوجه). طريقة تحضير الاكلير:- في البداية ننخل الدقيق بشكل جيد حتى نتخلص من أي شوائب موجودة به، ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول، ثم نضيف إليه الملح ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نحضر وعاء صغير ونضع به الماء والزبدة ونضع الوعاء على النار بحيث تكون خفيفة.

ثم نقوم بإضافة السكر ونترك الوعاء على النار حتى تذوب الزبدة تمامًا.

ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط ونقلبه بشكل جيد بحيث لا يكون هناك أي كتل، ثم نقوم بوضع الوعاء على النار مرة أخرى ونستمر في التقليب حوالي دقيقتين.

ثم نبدأ في إضافة البيض شيئاً فشيء، بحيث كلما أضفنا بيضة نخفق قليلاً ثم نضيف الأخرى، حتى تنتهى كمية البيض كلها.

ثم نضيف صفار البيض ونستمر في الخلط بشكل جيد، ثم نضع هذا الخليط في كيس حلواني.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالقليل من الزبدة، ونضغط على الكيس حتى يخرج منه الخليط على شكل أصابع، مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأصابع.

ثم ندخل الصينية في الفرن بحرارة 190 درجة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، ثم نخفف حرارة الفرن إلى 170 درجة ونترك الاكلير حوالي نصف ساعة أو أقل حتى نحصل على لون بني.

ثم نخرج صينية الاكلير خارج الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نبدأ بفتح كل إصبع من أصابع الاكلير من الجوانب ونحشوها بالشوكولاتة و الكاسترد.

ثم نقوم بتغطية الاصابع من الأعلى باستخدام الشوكولاتة الذائبة، وبذلك تصبح أصابع الاكلير جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الاكلير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة لعمل الاكلير زى المحلات بقوام هش ومنفوخ مع حشو رائع و تغطية مميزة و بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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