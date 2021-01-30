طريقة عمل الدونتس الصحية اللذيذة بمكونات صحية ومخبوزة في الفرن

طريقة عمل الدونتس الصحية بمكونات صحية، فلا شك أن الدونتس أصبحت من أشهر أنواع الحلويات وأكثرها انتشاراً في الفترة الأخيرة كما صارت صنف أساسي في مختلف المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى محلات مخصصة لا تقدم سوى الدونتس فقط، كما أنها ذات طعم لذيذ ومميز، لكنها تصنع عن طريق القلي في الزيت لذلك قد لا تناسب أصحاب أنظمة الأكل الصحية، لذلك اخترت لكم اليوم طريقة صحية ومكونات صحية لعمل الدونتس وستنال إعجابكم إن شاء الله. المكونات اللازمة لعمل الدونتس بطريقة صحية: كوب وربع دقيق الحبة الكاملة.

كوب وربع دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

2 ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية.

رشة ملح.

3/2 كوب حليب خالي الدسم.

4 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

1/4 كوب عسل نحل.

2 حبة بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة عمل الدونتس بمكونات صحية: في البداية يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها جيداً في إناء غائر وهي دقيق الحبة الكاملة والدقيق الأبيض والملح والخميرة الفورية.

بعد ذلك يتم خلط المكونات السائلة وهي الحليب الخالي الدسم وعسل النحل والبيض والفانيليا والزبدة.

بعد ذلك اخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة جيداً حتى نحصل على قوام عجينة الدونتس المطلوب، ويغطى العجين ويترك حتى يختمر حوالي ساعتين أو أكثر.

بعد ما يختمر العجين رش القليل من الدقيق على سطح نظيف وضع العجين ورش فوقه رشة أخرى من الدقيق، بعد ذلك قم بعجن عجينة الدونتس ثم قم بفردها بسمك رفيع.

قم بتقطيع العجين على شكل دوائر باستخدام قطاعة الدونتس المخصصة أو أي أداة على شكل دائري أو حتى كوب، بعد ذلك قطع كل دائرة بقطاعة أصغر من المنتصف.

تترك دوائر عجينة الدونتس لترتاح حوالي ثلث ساعة، بعد ذلك قم بدهن كرات الدونتس بالسمنة المذابة وتوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 190 لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج مع متابعتها داخل الفرن.

بعد تمام النضج تخرج من الفرن وتترك لترتاح ثم يتم إضافة الصوص المفضل لديكم إليها مثل صوص الشوكولاتة مثل المقدم مع الكيك الصحي بالشوكولاتة، أو صوص الكراميل أو أي صوص حلو آخر مفضل لديكم، كما يمكن تزيينها بالسكر البودر.

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