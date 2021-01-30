طريقة عمل عصير البطاطس وأهم فوائده الصحية للشعر و البشرة

طريقة عمل عصير البطاطس وأهم فوائده الصحية يحب الكثير من الأشخاص الرجل جميعا أنواع العصائر طبيعية التي تحتوي على العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم وتبيض البشرة والوجه والشعر، ولكن لا يعلم الكثير أن عصير البطاطس له مذاق لذيذ وشهي ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للشعر والبشرة بالإضافة إلى أنه مفيد جداً للمعدة والأشخاص الذين يرغبون فى التخسيس والتخلص من الدهون الزائدة.

طريقة عمل عصير البطاطس

في الخطوة الأولى يتم تجهيز البطاطس وتنظيفها جيداً ويجب أن لا يوجد فيها أي تشوهات وإزالة الدرنات الموجود على سطحها وتنظيفها جيداً بعد ذلك يتم إزالة القشور وتقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة بعد ذلك يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه البطاطس والماء، ويتم خلط عصير البطاطس ينبغي أن يكون البطاطس مقطع إلى قطع ناعمة جدا حتى يسهل عمل العصير بعد الانتهاء من عمل عصير البطاطس يتم اضافة عسل النحل ثم يتم تناوله.

أهم فوائد عصير البطاطس الصحية

لا يعلم الكثير من الأشخاص عصير البطاطس له الكثير من الاستخدامات الصحية ومفيدة لصحة الجسم لأنه يحتوي على الكالسيوم والحديد والفيتامينات والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات الهامة للأطفال والكبار السن والنساء الحوامل، حيث أكدت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن العصير يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والألياف والكهرباء

بجانب احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحافظ على التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، ويمكن استخدامه فى تجهيز الأطعمة والمشروبات الأكثر مبيعاً فى المطاعم والمقاهي في ألمانيا خاصة عند إضافة عسل النحل تحليته ميدان أن يساعد على رفع مناعة الجسم الإنسان بشكل فعال مقاومة الأمراض التي تهاجم الجسم بشكل دائم، يساعد أيضا البطاطس على المحافظة على صحة البشرة والشعر بفضل احتوائه على من الشيخوخة المبكر لدى الكثير من الأشخاص.

فوائد عصير البطاطس للبشرة

يستخدم عصير البطاطس على البشرة بفضل احتوائه على العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على تنعيم البشرة والتخلص من الندبات بجانب التخلص من الهالات السوداء والحبوب التي تظهر على البشرة من خلال التدليك عصير البطاطس على البشرة بجانب أنه يساعد على تفتيح البقع الداكنة فى الوجه ويقلل من ظهور الشيخوخة المبكرة.

فوائد عصير البطاطس للشعر

يعمل عصير البطاطس على تقوية البصيلات الشعر والجذور ويمكن إضافة القليل من الليمون أو اللبن الرائب ووضع جميع المكونات على الشعر لمدة ساعة وبعدها يتم شطفة بالماء الدافئ تساعد هذه الطريقة على تقوية بصيلات الشعر وتقوية الجذور ويمنع تساقطه بجانب أنه يقوم بزيادة كثافة الشعر ويعمل على ترطيب وبشكل فعال ويساعد على التخلص من قشرة الرأس ويقوم بتغذية فروة الرأس.