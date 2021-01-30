طريقة عمل فطيرة الراعي بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق مختلف ولذيذ

تعد فطيرة الراعي أو فطيرة الكوخ من الأكلات اللذيذة والشهية الغنية بالقيمة الغذائية، والتي يعشقها الصغار والكبار. وهي تعد كوجبة غذائية متكاملة، تقدم على الغداء أو العشاء. وتعد أيضا من الوجبات المفضلة في فصل الشتاء، حيث تشعرك بالدفء، مما تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التجديد في الأكلات بدلا من الأكلات التقليدية، وكسر الروتين والملل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة الراعي وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات فطيرة الراعي

تتكون فطيرة الراعي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

كيلو لحم خروف مفروم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة إكليل جبل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة زعتر.

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 كوب مرق لحم بقر.

200 جم جزر مفروم ناعم.

200 جم بسلة.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

مقادير سلق البطاطس

كيلو ونصف بطاطس.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب حليب.

ربع كوب جبنة شيدر مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

صفار بيضة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطيرة الراعي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي الآتي: