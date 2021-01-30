طريقة عمل فطيرة الراعي بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق مختلف ولذيذ

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تعد فطيرة الراعي أو فطيرة الكوخ من الأكلات اللذيذة والشهية الغنية بالقيمة الغذائية، والتي يعشقها الصغار والكبار. وهي تعد كوجبة غذائية متكاملة، تقدم على الغداء أو العشاء. وتعد أيضا من الوجبات المفضلة في فصل الشتاء، حيث تشعرك بالدفء، مما تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التجديد في الأكلات بدلا من الأكلات التقليدية، وكسر الروتين والملل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة الراعي وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.مكونات فطيرة الراعي
تتكون فطيرة الراعي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- كيلو لحم خروف مفروم.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة إكليل جبل مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- 3 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- 2 كوب مرق لحم بقر.
- 200 جم جزر مفروم ناعم.
- 200 جم بسلة.
- 4 ملعقة كبيرة دقيق.
مقادير سلق البطاطس
- كيلو ونصف بطاطس.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- نصف كوب حليب.
- ربع كوب جبنة شيدر مبشورة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- صفار بيضة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطيرة الراعي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي الآتي:
- نحضر البطاطس، نقشر البطاطس ونغسله جيدا، ثم نقطعه أرباع.
- ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء بارد ونصف ملعقة صغيرة من الملح والبطاطس، ثم نترك البطاطس حتى تستوي.
- ثم نحضر حشوة اللحم، نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت الزيتون ونتركه يسخن، ثم نضيف إليه البصل ونقلبه باستمرار لمدة 3 دقائق تقريبا حتى يذبل.
- ثم نضيف إليه الثوم المهروس ونقلبهم باستمرار قليلا.
- ثم نضيف الجزر ونقلبهم من وقت لآخر حتى يستوي الجزر لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق تقريبا.
- ثم نضيف اللحم المفروم ونقلبهم جيدا من وقت لآخر حتى يتغير لون اللحم لمدة 5 دقائق تقريبا.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وإكليل الجبل والزعتر ونقلبهم جيدا قليلا.
- ثم نضيف معجون الطماطم ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الدقيق ونقلبهم جيدا قليلا.
- ثم نضيف مرق اللحم ونقلبهم جيدا، ثم نضيف البسلة ونقلبهم جيدا ونتركهم على نار هادئة قليلا حتى تتكاثف الصلصة، ونقلبهم من وقت لآخر.
- عندما يستوي البطاطس، نضعه في إناء عميق ونضيف إليه الزبدة والحليب و صفار البيضة والجبنة الشيدر والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم ونهرس البطاطس جيدا.
- ثم نحضر صينية بيركس مقاس 33*22 سم ونسكب فيها حشوة اللحم ونوزعها جيدا، ثم نضع فوقها البطاطس المهروس ونوزعه جيدا.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة تقريبا حتى تصبح لونها ذهبيا، ثم نخرجها من الفرن.
- ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
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