كيفية تطويل الشعر باستخدام العُشبة المعجزة ولن يتوقف شعرك عن النمو

كيفية تطويل الشعر، لكل من تعاني من قصر الشعر وتقصفه وسقوطه ولكل من يعاني من تساقط الشعر بكثرة من الرجال أو النساء، ولكل من يحب الشعر الطويل الذين يتساءلون باستمرار عن كيفية إطالة الشعر بسرعة إليكم هذا المقال الذي يحتوي على طرق طبيعية للحصول على شعر طويل صحي ولامع وبعض النصائح الهامة لمنع التساقط والتقصف.

كيفية تطويل الشعر

هناك بعض الطرق الطبيعية المستخدمة في إطالة الشعر بسرعة وتنعيمه والتي لها فاعلية كبيرة في هذا الموضوع وهي ماسك البيض وبذر الكتان، استخدام البيض في تطويل وتنعيم وتكثيف الشعر حيث أن البيض من أكثر المكونات المغذية للشعر لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى البروتين الذي يغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر ويساعد على تطويلها ويستخدم البيض كماسك للشعر ويوضع بمفرده أو بإضافة زيت الزيوت أو العسل عليه.

ماء الأرز لإطالة الشعر وتكثيفه

ماء الأرز به العديد من العناصر الغائية الهامة والضرورية في تكثيف وفرد الشعر حيث يمكنك نقع نصف كوب من الأرز وتصفيته ووضع ماءه على الشعر لمدة ساعة وتتكرر هذه العملية مرة كل أسبوع وستلاحظ الفرق، ولمزيد من الفاعلية يمكن استخدام ملعقة صغيرة من الروز ماري، وزيت الجوجوبا مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، فهو من أكثر الزيوت فاعلية في تغذية الشعر كما أن له القدرة على تحسين دوران الدم في فروة الرأس، ويتم خلطهم مع ماء الأرز واستخدامهم بشكل يومي قبل النوم مباشرة في تصفيف الشعر للحصول على أفضل النتائج المذهلة، وفي حال الانتظام على الوصفة لمدة شهر ستلاحظين تغيير جذري في الشعر.

يجب تجنب تمشيط الشعر بمشط غير مناسب وربطه بطريقة سيئة بحيث يكون الشعر مشدود جدا من جذوره فهذا يؤدي إلى ضعفه وتساقطه.

يجب الحرص على أخذ قسط كافي من النوم الصحي العميق وشرب الكثير من المياه للحصول على ترطيب دائم للشعر.

الالتزام بتناول الأكل الصحي خاصة الخضروات والفاكهة.

تدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق قبل النوم باستخدام أي زيت مناسب أو بخلطة الروز ماري وماء الأرز، وفرد الشعر مما يسمح بتجديد الدورة الدموية في الرأس.

نصائح لتطويل الشعر