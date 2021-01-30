نصايح جمالية من افضل العارضات هتفيد كل بنت

اكيد كلنا بنبقى معجبين بعارضات الازياء ، ولكن لازم نعرف ان عارضة الازياء زيها زي اي ست تانية بتاخد من وقتها للعناية ببشرتها عشان تحافظ عليها صحية ، لان الجمال عندهم بقى ابعد من انه مجرد علاج او اجراء فردي لكنه بقى اسلوب حياة حقيقي بالنسبة لهم ، وعلى عكس ما كتير ممكن يفكر انهم بيعتمدوا بس على المنتجات الغالية ، لكن في الحقيقة انه في الغالب عارضات الازياء بيستخدموا مستحضرات تجميل مش مكلفة او وصفات طبيعية عشان يحافظوا على صحة بشرتهم وشعرهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة نصايح جمالية من عارضات الازياء ، وايه الحاجات اللي بيعتمدوا عليها في روتين العناية ببشرتهم وشعرهم.
نصايح جمالية من عارضات الازياء:
1- جيجي حديد:
بتستخدم دايما معجون الاسنان قبل النوم لتجفيف البثور ، بالاضافة لاكل الاطعمة الصحية وممارسة الرياضة للحفاظ على رشاقة الجسم.
2- ميراندا كير:
– كشفت ميراندا ان تنضيف الجسم بالفرشة جزء لا يتجزأ من روتينها اليومي ، وبتستخدم دايما فرشة جافة بشعيرات طبيعية ، وبتنصح انك تبدأي بتنضيف القدمين بالفرشة وتطلعي بالتدريج على باقي الجسم لحد الصدر ، وبعدين تدلكي الذراعين ، بداية من كف الايد باتجاه الكتفين ، التدليك ده بيساعد على تنعيم البشرة, تنضيفها من الخلايا الميتة القديمة, وتحسين الدورة الدموية واللمفاوية ، وبالتالي منع تكوين السيلوليت.
– كمان من اهم منتجات العناية بالبشرة اللي دايما معاها في شنطة مكياجها هو زيت الورد ، لانه مليان بالفيتامينات ومضاد للاكسدة ، وبيحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة ، وهي بتستخدمه يوميا على بشرتها قبل النوم ، والزيت طول الليل بيغذي البشرة ، وده هيخليها تاني يوم الصبح ناعمة ونضرة ، وبعد العروض دايما بتستخدمه كمزيل للمكياج.
والزيوت عموما مفيدة للبشرة جدا وهتحسي بالفرق على بشرتك مع استخدامها ، كل اللي عليكي بس تعرفي افضل زيت مناسب لنوع بشرتك.
3- جوان سمالز:
جوان سمالز بتحل كل مشاكل شعرها بمساعدة الماسك المذهل ده:
والوصفة بسيطة جدا عبارة عن مزيج من 2 صفار بيضة ومعلقة كبيرة زيت زيتون مع افوكادو مهروسة ، وزعي الخليط على الجذور وعلى الشعر كله لحد الاطراف ، سيبيه نصف ساعة وبعدها اغسليه ، كرريه مرتين في الاسبوع.
4- ادريانا ليما:
من وقت للتاني زيها زي اي بنت ممكن يظهر بثور على بشرتها ،ولكن هي وصلت لطريقة تخليها من المشكلة دي بسرعة باستخدام زيت شجرة الشاي ، كل اللي بتعمله بتمسح بقطنة المناطق المصابة بزيت شجرة الشاي مرتين في اليوم.
5- هايدي كلوم:
نصيحة من هايدي كلوم لكل البنات اللي عايزة رجلها يبقى شكلها حلو وجذاب ، امزجي الكريم المرطب مع البرونزر بنسب متساوية ، في الاول بس اعملي تقشير للرجل عشان تزيلي كل خلايا الجلد الميت ، وبعدها ادهني الخليط على الساقين ، الكريم هيساعد على اخفاء عيوب الساقين وهيخلي شكلها جذاب.
6- ايرينا شايك:
– ايرينا بتستخدم على شعرها النضيف والجاف بلسم مرطب وبتلف راسها بورق فويل وبتعرضها للشمس ، الشمس هتسخن الشعر تحت الورق الفويل وده هيخلي مكونات البلسم تتغلغل بعمق في بنية الشعر (وممكن تستبدلي الشمس بحرارة السيشوار) ، هي بتقول ان الماسك دده بيخلي شعرها اقوى وصحي اكتر وبيعالج التلف والجفاف والهيشان.
– بتضيف زيت جوز الهند لاي حاجة بتعملها للعناية ببشرتها ، لانه بيدي اضاءة للوجه وبيرطبها وبيحميها من الالتهابات.
– كل يوم الصبح بتمرر مكعب تلج على بشرتها ، وبتستخدم ماسكات الخيار.
7- جيزيل بوندشين:
منتج العناية المفضل بالنسبة لها هو زيت الزيتون ومزجه مع ملح البحر الخشن وبتعمل بيه مقشر للجسم ، وده بيساعدها على الحصول على بشرة ناعمة ونضرة ، بالاضافة انه بيزيل السموم من الجسم وبيقلل من السيلوليت.
8- كارولينا كوركوفا:
كارولينا بتستخدم زيت جوز الهند لازالة المكياج ، لانه من انواع الزيوت اللي بتزيل المكياج المضاد للمية بسهولة جدا ، بالاضافة انه مش بينشف الجلد ، وبيغذي البشرة لانه مليان بالاحماض الامينية والمكونات المضادة للالتهابات.
قالت كمان انها بتستخدم عصير الليمون للحصول على بشرة ناعمة مثالية ولون بشرة خزفي ، بتعمل تونر للبشرة عن طريق خلط عصير الليمون مع المية بكميات متساوية.
9- ناعومي كامبل:
واحدة من اشهر العارضات واكترهم جاذبية وهي ناعومي كامبل كشفت انها بتستخدم مكونات من المطبخ للعناية ببشرتها ، زي القهوة اللي بتستخدمها كمقشر للبشرة بالاضافة انها بتساعد على التخلص من السيلوليت والدهون ، وحتي لو مش بتعاني من السيلوليت فهي بتساعد على الحصول على بشرة ناعمة ومثالية جدا زي بشرة الاطفال ، لان الكافيين اللي موجود في حبوب القهوة بيساعد انه يخلي بشرتك اكتر مرونة وخالية من العيوب.
اسرار لجمال بشرتك بيستخدمهم النساء حول العالم
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