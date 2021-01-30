شنطة إيد أي بنت ممكن تلاقي فيها أي حاجه وغير متوقعه وبتكون فيها المفيد واللي مش مفيد وممكن تلاقي فيها حاجات مميزة وممكن ينقذ أي حد من موقف محرج . عشان كده جبنالك أهم القطع اللي مهم تكون موجودة في شنطتك وهتنفعك في وقت معين، اعرفي معانا 14 قطعة لازم تكون في شنطتك لوقت الطوارئ والمواقف اللي مش متوقعة..

14 قطعة لازم تكون في شنطتك لوقت الطوارئ والمواقف اللي مش متوقعة

1- شراب زيادة

في الشتاء ممكن يحصل حاجه والشراب يتبل أو تبردي ومحتاجه شراب زيادة يدفيكي فأحسن حاجه يكون معاكي شراب زيادة عشان يدفيكي، وكمان احتياطي معاكي لو حصل وحبيتي تغيري شرابك عشان اتقطع او بقالك مدة طويلة لابساه ومحتاجة تغيريه.

2- سلاكة أسنان

لو في مكان بتاكلي وفيه بواقي أكل موجودة في سنانك ومضايقك الموضوع أكيد مش هتحاولي تخرجيها بإيدك فأحسن طرية هي أعواد الأسنان أو السلاكات ده بيفيد جدا وممكن تستخدمي المسواك لكن مينفعش تستخدميه في الأماكن العامة أو قدام اي حد انتي قاعدة معاه، الأفضل تستأذني بعد الأكل وتروحي الحمام تستخدميها.

3- البطاقة

البطاقة أو جواز السفر لازم يكون معاكي ديما لأن مستندات التعريف بيطلبوها كتير في مكاتب البريد أو العيادات أو استلام اوردر ليك وبذات في البنوك، وطبعاً أمان ليكي في اي موقف طارئ لا قدر الله، وطبعا مش هنوصيكي على رخصة السواقة.

4- واقي المطر

ممكن تكسلي تاخدي الشمسية معاكي في كل وقت لأنها بتاخد مكان ومش بترتاحي وإنتي شيلاها ولو فيه رياح هتتبهدلي بيها لكن واق المطر هو أحسن حل لأنه بياخد مساحة صغيرة في الشنطة وبيفيد جدا وبيحميكي من المطر وهيلحقك في الوقت المناسب.

5- بيانات لفصيلة دمك وأرقام تليفونات قرايبك

لو إنتي في مكان طبي زي مستشفي أو مركز تحليل بيكونوا محتاجين يعرفوا فصيلة دمك أو محتاجة إسعاف ضروري لازم يكو معاكي أرقام قرايبك عشان يقدروا يبلغوهم بمكان وجودك ويلحقوكي.

6- معقم الإيد

عدد الجراثيم اللي بتكون موجودة في الإيد بتسبب أمراض كتير ومختلفة، عشان كده لازم تطهري إيدك ديما قبل كل وجبة ليكي وبعد استخدامك للتواليت وبعد ماتخرجي من أي مكان بره البيت، خصوصا في الأيام اللي بنعيشها حاليا وسط انتشار فيروس كورونا، تعقيم ايديكي مهم جدا لوقايتك وحمايتك.

7- واقي الشمس “صن بلوك”

الصن بلوك مش بس في المصيف كمان بتحطيه في الشتا وده مهم جدا لأنه بيكون واقي من الشمس وده بيقلل من خطورة سرطان الجلد

8- مرطب الشفايف

ديما بنحتاج للترطيب بذات الشفايف لأنها بتكون مُعرضة لتقلبات الجو فمرطب الشفايف أو المُلمع بيفرق جدا وبيخلي البشرة تاخد حقها في الترطيب.

9- كريم مرطب

في الشتا ديما إيدينا بتكون محتاجه للترطيب لأنها بتكون باردة وجافة أو في الصيف بعد حمام السباحة او البحر والمياه المالحة فكريم الترطيب هيكون مغذي جدا في الوقت ده وكمان مفيد عشان يحافظ علي إديك تفضل صحية وشابة.

10- شاحن أو باور بانك

كلنا بنستخدم الموبايلات وبنحتاجه في شغل واتصالات وشات ومنقدرش نستغني عنه وممكن يفصل شحن في أي وقت عشان كده ديما يكون معاكي شاحن أو باور بانك لو حصل أي ظرف طاريء وتلحقي تشحني الموبايل.

11- إزازة برفان حجم صغير

أكتر حاجه بتدي انطباع عن الشخص هي ريحته ولازم تكون ديما ريحتك حلوة عشان كده خلي ديما يكو معاكي إزازة برفان صغيرة تستخدميها وتكون ريحتها هادية هتنفعك وهيكون لها ضرورة هتعرفيها في وقت معين .

12- فوطة صحية

حتي لو كان ده “مش وقتها” ممكن يحتاجها حد من صحابك أو بنت حتي متعرفهاش في حمام عام، ممكن كمان يكو معاكي سدادة قطنية ودورتك الشهرية قررت تفاجئك، خلي معاكي في شنطتك فوطة احتياطية دايماً.

13- مشط خشبي

لو شعرك خشن بيحتاجه كل شوية تسرحيه لأنك ديما بتكوني محتاجه تحافظي علي شكلك ومظهرك حلو وأنيق.

14- مناديل مبللة

آخر حاجة من 14 قطعة لازم تكون في شنطتك هي المناديل المبللة، لو معقم الإيد بيطهر ويحمي من الجراثيم فمهم تعرفي إن المناديل المبللة بيحافظ علي نظافة اللبس والشنطة والجزمة أو حتي لو فيه حاجه وقعت علي هدومك أو القهوة علي بنطلونك أو الجزمة اتبهدلت من الطين.

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