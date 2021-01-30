تقليل تصبغات الوجه ممكن يحصل مع الوقت بطرق مختلفة منها الطبيعية ومنها التجميلية وطبعا في المقام الاول الطرق الطبية والعلاجية، التصبغات بتحصل بسبب غن إنتاج الميلانين لما بيزيد بيكون سبب كافي لوجود التصبغت وده بيحصل بعد تعرضك لأشعة الشمس أو الحمل فبتتغير الهرمونات عشان كده بيكون صعب شوية تتخلصي من البققع الغامقة، اعرفي معانا في المقال ده 10 نصايح لتقليل تصبغات الوجه بشكل طبيعي.. سهله تطبقيها وبمكونات طبيعية

10 نصايح لتقليل تصبغات الوجه بشكل طبيعي.. سهله تطبقيها وبمكونات طبيعية

1- البصل الأحمر

من أحسن الطرق اللي بتعمل مفعول كمُبيض هو البصل الأحمر لأن ده من الخُضار اللي بيمنع تصبغ زيادة في البشرة وده بيكون علاج منزلي آمن ولو عوزة تقللي ظهور البقع الغامقة دي امشي ورا الطريقة دي :

-هاتي حبة بصل أحمر وقطعيها لمكعبات صغيرة

– هاتي كيس شاي وحطي فيه البصل بعد ماتفرميه

– حطي الكيس علي منطقة التصبغ أو البقعة وسبيه لمدة 10 دقايق

2- الزبادي أو اللبن

تعرفي إن حمض اللاكتيك بيعتبروه مقشر كيميائي حلو أوي بيساعد البشرة والجلد ومش محتاجه تستخدميله ماسك مخصوص ممكن تستخدي اللبن أو الزبادي، هاتي قطنة وانقعي فيها اللبن وحطيه علي وشك لدقايق واشطفي وشك بالمياة . وبعد كده حطي مرطب مناسب لبشرتك كرريها مرتين في اليوم الصبح وقبل النوم.

3- ورق التوت

تعرفي إن ورق التوت ومستخلص التوت عموما بيستخدموه كعلاج للتصبغ بشكل طبيعي جدا، انقعي ورق التوت الناشف وحطيها علي الجلد كل يوم بشكل مستمر وهتلاقي نتايج مبهرة مع الوقت.

4- الصبار

الألوفيرا أو الصبار له فوايد صحية للبشرة لأنه بيقلل التصبغات بشكل كبير لأنه فيه مكونات فعالة من الألوسين أو الألوين، استخدمي كريم أو جل الصبار كل يوم وبعد فترة قصيرة هتلاحظي نتيجة كويسة أوي .

5- خل التفاح

العلماء أكدوا إن خل التفاح بيساعد في محاربة التصبغ لأن فيه حمص الأسيتيك بيفتح البشرة، بس خلي بالك لو بتعاني من مشاكل جلدية، اخلطي مقدار متساوي من خل التفاح والمياة وحطيه علي المناطق اللي فيها بقع وسبيه لمده 2-3 دقيق وبعدين اشطفيه . كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.

6- صن بلوك

البقع الغامقة عشان تقل بتاخد وقت من 6 ل 12 شهر وعشان تساعدي إن ده يحصل استخدمي صن بلوك كل يوم لأنه بيعمل حماية من الشمس بدرجة 30 أو أعلي أكسيد الزنك.

7- منتجات فيها رتينويدات

الرتينويدات مهم جدا لعلاج البشرة المبقعة لأنها بتلعب دور مهم في علاج حب الشباب والصدفية، استخدمي الريتينول مع مرطب لطيف.

8- تجنبي مبيضات البشرة اللي فيه زئبق

فيه بعض كريمات التبييض ممكن تإذيكي لأن بيكون فيها زئبق ، عشان كده تجنبي منتجات التجميل لأنها بتسبب بشرة هشة ورقيقة أو تغيير لون الجلد.

9- نظام غذائي بفيتامين سي

لازم تخلي بالك من جسمك من بره وجوه، مش بس بالكريمات والماسكات تغذيتك ونظامك اللي بتمشي عليه لازم يكون صحي فيه فيتامين ج عشان بشرتك تكون صحية وخالية من أي عيوب.

10- نبات الأملا

فيه نبات اسمه أملا تقدري تشتريه كمسحوق وتاخدي منه معلقة مرتين في اليوم وطبعا الأحسن إنك تاخديه بعد 30-40 دقيقة من وجبتك الأساسية.

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