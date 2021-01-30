طريقة ثومية سندوتش البطاطس السوري الأصلية بالخطوات مثل المطاعم والمحلات

طريقة ثومية سندوتش البطاطس السوري الأصلية ، من أفضل المقبلات والإضافات التي يمكن أن تضعينها على الطعام، خاصة ساندوتش البطاطس السوري، فهو أصل التومية وهي أدق تفاصيله، فالكثيرون يعشقون تناول سندوتش البطاطس السوري الأصلي، بسبب الثومية التي توضع به وتغرقه، فمذاق الليمون والثوم اللاذع لا يقاوم، ويمكن عمل ثومية سندوتش البطاطس السوري الأصلية، بأكثر من طريقة سواء بالطريقة السورية، أو بطرق أخرى تم استحداثها، وتمنحك نفس قوام وطعم الثومية السوري، ويمكنك اختيار الطريقة الأسرع لعمل التومية السوري في منزلك، وفقًا لظروفك وسرعتك، إذا ما كنت تحبين تجربة أكثر من طريقة ، لتستقري في النهاية على الطريقة الأصلية لعمل الثومية في المنزل مثل المطاعم.

سوف تحتاجين لعمل التومية السوري في المنزل، عددًا بسيطًا من المقادير والمكونات، التي يمكنك أن تجدينها في منزلك في أي وقت، وهي كالتالي

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

نصف كوب عصير ليمون (يمكنك استخدام ليمونة أو اثنتان حسب رغبتك في لذوعة المذاق).

نصف كوب مياه باردة.

ملعقتان إلا ربع ملح طعام.

نصف كوب ثوم مقشر.

في البداية ضعي أولًا، الزيت داخل الفريزر. بعد تنظيف الثوم، اقسمي كل حبة ثوم إلى قسمين. أحضري محضر الطعام، وضعي به كل من الثوم المهروس والماء والملح، ثم أضيفي إليهم عصير الليمون، واخلطيهم معًا حتى تمام الامتزاج. أثناء المزج أضيفي الزيت البارد تدريجيًا، وضعي الليمون والماء أيضًا بالتدريج، حتى تصلين إلى القوام الذي ترغبين فيه. اتركي التومية في الثلاجة، ثم ابدئي في استخدامها، واعلمي أن صلاحيتها تدوم لثلاثة أيام فقط، واستخدميها مع طريقة سندوتش البطاطس السوري.

طريقة أخرى تناسب عشاق طريقة ساندوتش البطاطس السوري، مع المقبلات الشهية والغنية عن التعريف، في هذه الطريقة نستخدم النشا، وهي طريقة سهلة استخدمتها الشيف سالي فؤاد من قبل، وهي تعتمد على المقادير التالية:

عصير ليمونة واحدة.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

¼ كوب من زيت الزيتون (أو استخدمي أي زيت نباتي، ولكن مذاق زيت الزيتون أفضل).

3 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.

كوب مياه.

كوب زبادي.

كوب حليب سائل.

رشة من الملح الناعم.

رشة من ملح الليمون.

خل أبيض.