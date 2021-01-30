وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه بسرعة البرق ومن أول استخدام

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه، أن الفازلين له أهميه كبيرة فيدخل في الكثير من الوصفات الخاصة بالشعر، لأنه يساعد في تطويل الشعر بسرعة وتنعيمه بشكل ملحوظ، كما أنه يساعد في حل الكثير من مشكلات الشعر، من تساقط الشعر وعلاج الشعر الجاف وتساقط الشعر،فتبحث الكثير من السيدات، عن وصفات طبيعية تساعد في تطويل الشعر وتنعيمه، بسرعة ودون تعرض الشعر للتلف.



وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه من أول استخدام

وصفة الفازلين والثوم للشعر

المكونات

كمية مناسبة من الثوم.

كمية مناسبة من الفازلين.

طريقة التحضير

قومي بإحضار فصوص الثوم الأحمر ثم قومي بفرمهم، ثم قومي بإضافة الفازلين إلي خليط الثوم، قومي بخلط المكونات جيداً حتي يمتزج بشكل تام، قومي بغسل شعرك جيداً بالماء وقومي بتجفيفه جيداً، قومي بخلط شعرك بخليط الفازلين والثوم واتركي على شعرك لمدة 5 دقائق، قومي بتغطيه شعرك بالبونية أو بكيس من البلاستيك، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، اغسلي شعرك بالماء والشامبو الطبي.

أفضل وصفة للفازلين لتطويل الشعر وتنعيمه بسرعة البرق

وصفة الفازلين وزيت الخروع

المكونات

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مناسبة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي الفازلين، ثم قومي بإضافة زيت الخروع، قومي بخلط المكونات مع بعضهم البعض،قومي بتوزيع الخليط على شعرك، وقومي بتدليك شعرك، قومي بترك الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة، ولكي تشعر بالفرق في شعرك، يجب تكرار الوصفة لمدة أسبوع، وستشعرين بالفرق في طول ونعومه شعرك.

الطريقة الصحيحة لتطويل الشعر وتنعيمه بالفازلين

تطويل الشعر بالفازلين وزيت الزيتون

المكونات

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مناسبة ن زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات الفازلين مع زيت الزيتون، قومي بتوزيع الخليط على شعرك، ووضعة قبل النوم، يجب التأكد من وصل الخليط للجذور، قومي بارتداء قبعة الشعر،في اليوم التالي قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو، وعليك تكرار هذه الوصفة أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة لأن المواد الطبيعية تساعد بصورة كبيرة في تطويل الشعر وتنعيمه، بدل من استخدام المنتجات الكيميائية المنتشرة بالأسواق التي تسبب أضرار كثيرة للشعر، وتعرضه للتلف.