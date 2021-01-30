فطائر روسية بدون فرن وبدون لبن بمكونات سهلة وبسيطه لتحضيرها بالمنزل

فطائر روسية بدون فرن وبدون لبن بمكونات سهلة وبسيطه نحن كشعب مصري اعتدادنا على أن نقوم بالوصفات التي تربينا عليها مثل الفطير المشلتت وغيرها، وتعلمنا أن جميع المعجنات والمخبوزات يتم وضعها في الفرن حتى أن تنضج، مما جعلنا نبتعد على القيام بها لأنها تأخذ وقت كبير وصعوبة في الحصول على النتائج المرغوب بها، ولكن يوجد أنواع كثيرة من الفطائر انتشرت في الفترة الأخيرة منها الفطائر الروسية التي لا تحتاج منكِ مكونات صعبة أو معقدة، وتتم في وقت قصير ولا تحتاج لفرن للتسوية تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.

فطائر روسية بدون فرن وبدون لبن

من مطبخنا المتنوع نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الفطائر الروسية بدون حليب ولا فرن وسوف نتال على إعجاب أفراد عائلتك جربيها كالآتي:

كوبان من الدقيق.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

كوب زبادي.

ملعقة زبدة.

جبن موزاريلا.

ماء دافئ.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به حوالي 120 جرام من الزبادي، ونضيف له كوب من الماء الدافئ على أن لا يكون ساخن للغاية ولا فاتر فقط دافئ، ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من السكر ثم ملعقة من الخميرة الفورية وتقلب المكونات معاً بشكل جديد حتى تتجانس وتترك ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة. نقوم الآن بإضافة كوبان الدقيق والملح تدريجياً مع العجن جيداً حتى أن تحصلين على عجينة طرية ملساء لا تلتصق باليد وتغطى وتترك لمدة نصف ساعة حتى أن تتخمر بشكل جي ويتضاعف حجمها. نقوم بوضع القليل من الدقيق على سطح أملس للعجن، ثم نقوم بوضع العجين وتقسم أربع قطع متساوية. نقوم بفرد قطعة منها بالسمك المرغوب بها، ونضع بها الجبن المورازيلا وتغلق بشكل جيد وتفرد من جديد بشكل دائري. نقوم بإحضار طاسة من النوع الغير لاصق على النار وتدهن بالقليل من الزبدة ونضع بها الفطير وتغطى وتترك قليلاً ثم تقلب على الجهة الأخرى حتى تمام النضج، وهكذا مع كمية العجين المتوفرة لديك وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

المكونات:طريقة التحضير: