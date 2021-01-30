رجيم الماء لإنقاص 5 كيلو من الوزن الزائد في خلال أسبوع واحد

رجيم الماء لإنقاص الوزن الزائد وخِسارته في مدة أسبوع واحد، كل منا يبحث عن جسم خالي من الكيلوات الزائدة، والحصول على جسم ممشوق رشيق، فنجد الكثير يَتبع العديد من الحميات الغذائية بعضها تَصح ويكون لها نتيجة فعالة في خِسارة الوزن، ومن الأنظمة التي لا خالف عليها في نجاح نتيجتها ولها سحرها الفعال في خسارة الوزن وهو رجيم الماء، فمن المعروف أن الماء خالي السعرات الحرارية ويَعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

يعطي الإحساس بالشبع عن طريق ملء المعدة بالماء

يقضي على دهون الجسم المتراكمة وخاصة العنيدة الموجودة في منطقتي البطن والأرداف

يعزز من العملية الغذائية يمنح الجسم القدرة على حرق الدهون

يعمل على سد الشهية بسبب جعل المعدة ممتلئة معظم الوقت

يمدد الجسم بالطاقة اللازمة مما يجعل الجسم في نشاط دائم.

فوائد الماء في خسارة الوزن الزائدبرنامج رجيم الماء لإنقاص الوزن الزائد

يجب الإلتزام برنامج رجيم الماء من أجل خسارة مايقرب من 5 كيلوات من الوزن الزائد في مدة أسبوع واحد برنامج رجيم الماء هو كالأتي :

وجبة الإفطار

يجب تناول كوب من الماء الدافئ على الريق قبل وجبة الإفطار بمدة 45 دقيقة ويسمح بعصر ليمونة على الماء الدافئ، ثم تناول شريحة من التوست الدايت معها شريحة من الجُبن الشيدر أو بيضة مسلوقة أو معلقتين من الفول المدمس بدون زيت أو قطعة من الجُبن القريش بجانب شرائح من الخيار.

وجبة الغداء

يلزم تناول كوب ماء كبير قبل تناول الغداء بثلث ساعة شريحة من اللحم المشوي أو سمكة حجم كبير مشوية أو صدر من الدجاج المشوي مع 4 معالق أرز أو بشريحتين من التوست الدايت + طبق كبير من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء

تناول كوب كبير من الماء وبعد مرور ثلث ساعة يمكن تناول كوب من الزبادي خالي الدسم مضاف عليه قطع من فاكهة التفاح أو الخوخ أو تناول بيضة مسلوقة + شريحة من التوست الدايت.

يفضل عمل رياضة بشكل يومي لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة

تناول كوب من الماء كل ساعتين

مسموح بتناول معلقتين من السكر على مدار اليوم الكامل

يسمح بتناول كوب واحد من المشروبات خالية السعرات الحرارية مثل الجنزبيل والقرفة والقهوة الخضراء.

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