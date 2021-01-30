طريقة عمل الحواوشي المصري في المنزل بعشر دقائق فقط بمذاق رائع كالجاهز تمامًا

يُعد الحواوشي من أكثر الوجبات الشعبية إقبالًا وطلبًا بين الأفراد، ولذلك تبحث كافة ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل الحواوشي المصري في عشر دقائق بدون الحاجة إلى شراؤه من الخارج مرة أخرى، وذلك نظرًا لمذاقه الشهي الذي يعتقد الكثير من السيدات أنه صعب ولا يمكن تحضيره في المنزل، حيث يرجع السر وراء المذاق المميز الخلطة البسيطة التي تُوضع على اللحم أو الدجاج من أجل الحصول على نفس النكهة الخاصة به في المحلات الجاهزة، ولكن مع ضمان الجودة والنظافة والأمان في ظل الظروف الصعبة الحالية.

طريقة عمل الحواوشي المصري

يُعرف الحواوشي بأنه من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار في كل وقت سعيًا وراء التعود على المذاق اللذيذ والاستفادة بالفوائد الكبرى في وجبة سريعة مُغذية تشمل عناصر غذائية عديدة من اللحم والخبز والتوابل والخضراوات المُتعددة.

يُمكن تحضير الحواوشي المصري بمكونات سهلة وبسيطة وهي :

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة.

حبة فلفل رومي.

حبة فلفل حار.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات اللحم.

نصف معلقة زنجبيل.

أرغفة عيش بلدي حسب الرغبة.

تُبشر البصلة جيدًا ويُضاف إليها الملح والفلفل وباقي البهارات، وبعدها تُعجن مع اللحم.

يُقطع الفلفل الرومي والحار إلى قطع صغيرة ويُضاف إلى اللحم.

يُفتح رغيف الخبز من الأمام ويُوضع بها كمية مناسبة من الخليط للحلم والبهارات، وبعدها تفرد في الخبز حتى تملئ الرغيف.

بعد الانتهاء من حشو أرغفة العيش قومي بلف كل رغيف في ورق فويل.

يُسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم تُرص أرغفة الحواوشي في صاج وتُوضع في الفرن لمدة ثلث إلى نصف ساعة.

تُخرج الأرغفة من الفرن بعد اختبار نضج اللحم، وبعدها تُقدم مع السلطة الخضراء والبطاطس المقلية حسب الرغبة.

خطوات تحضير الحواوشي المصرينصائح لنجاح الأكل

يجب إتباع تلك النصائح من أجل إنجاح عملية الخبز للحواوشي والتي من بينها :

استخدام نفس الكوب في عمل جميع المقادير.

التأكد من أن اللحم يحتوي على 20 % دهن.

الحرص على عدم زيادة درجة حرارة الفرن في أثناء تسوية الحواوشي عن 160 درجة مئوية، وألا تقل عن 120 درجة مئوية.