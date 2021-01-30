طريقة عمل كبسة الملفوف على الطريقة السعودية طعم ولا أروع

يُعد المطبخ السعودي من أشهر وأهم المطابخ العربية التي تتميز بعدد كبير من الأطباق الخاصة ذات الطعم الشهي واللذيذ مثل طريقة عمل المرقوق الجاهز وغيرهم؛ وعلى الرغم أن تلك الأطباق تحتوي على قدر عالي جدًا من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات ؛ إلا أنها تعتبر من الأطباق الرئيسية دائمة التحضير على مائدة الغداء ليس في المملكة فحسب ؛ وإنما في مختلف الدول العربية الأخرى أيضًا ومن هذه الأطباق أيضًا طبق الكبسة الشهير ، ونحن اليوم سوف نُقدم لكم أكلة جديدة ومميز من خلال تقديم طريقة عمل كبسة الملفوف باللحم والجزر .

طريقة عمل كبسة الملفوف

تٌعتبر طريقة عمل كبسة الملفوف على الطريقة السعودية وهي كبسة لحمة بالملفوف والجزر من الأكلات الشهية جدًا التي يحبها عدد كبير من الأشخاص ؛ ويُمكن تحضيرها عبر الخطوات التالية :

أولًا : المكونات:

رأس ملفوف صغيرة الحجم (كرنب).

4 ثمرات من الجزر المُقطع.

شرائح الزنجبيل الطازج ، ويتم تقطيعها إلى شرائح رقيقة.

حبة بصل كبيرة الحجم.

ثلاثة فصوص ثوم مفري.

ثمرة من الفلفل الحلو ويتم تقطيعها أيضًا إلى شرائح صغيرة.

2 ثمرة طماطم بحجم متوسط مقطعة.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

ثلاثة أكواب من الأرز (أرز بسمتي) ويجب أن يتم نقع وصفية الأرز.

كمية صغيرة من الملح تختلف حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البهارات.

قليل من القرفة والكركم.

ثانيًا : خطوات التحضير :

يتم في البداية تقطيع الخضروات إلى أجزاء صغيرة ، بالتزامن مع نقع الأرز.

وفي وعاء ذات حجم مناسب؛ يتم إضافة قليل من الزيت النباتي ، مع إضافة البصل المقطع والفلفل الحلو وشرائح الزنجبيل مع التقليب جيدًا ، ويلي ذلك إضافة الجزر والملفوف .

وفي وعاء آخر أيضًأ مناسب للقلي ، يتم وضع اللحم المفروم مع إضافة الملح والبهارات والكمون والقرفة والكركم إليها والتقليب جيدًا.

وبعد ذلك يتم إضافة الطماطم المقطعة إلى اللحم ، والتقليب جيدًا مرة أخرى مع وضع غطاء مناسب على الوعاء وتركه لفترة زمنية صغيرة على النار.

وعندما تنضج الخضروات وتذبل ، يتم إضافة الأرز المنقوع مسبقًا إليها وإضافة قدر مناسب من النار ، وتُترك على النار فترة زمنية أخرى حتى تجف الماء وتنضج المكونات والأرز .

وهنا يكون اللحم أيضًا قد نضج ؛ وبالتالي ؛ يتم وضع خليط الأرز والخضروات في طبق تقديم بحجم مناسب ، ثم إضافة خليط اللحم إليها .

وبذلك تكون قد تمكنت من إعداد طبق كبسة لحمة بالملفوف والجزر بالطريقة السعودية ؛ ويُمكنك أن تُقدمها إلى الطعام ساخنة ، ويمكن تزيين وعاء التقديم ببعض الخضروات مثل الخيار والطماطم وقليل من الكزبرة الخضراء ، وبالشفاء والهنــاء

فوائد طبق الارز مع ملفوف

يُذكر أن طريقة عمل كبسة الملفوف وتناولها ولكن بشكل معتدل إنما تفيد في الحصول على قدر جيد من الفوائد الغذائية المتوفرة في مكونات الطبخة، مثل:

الحصول على قدر جيد من البروتين الحيواني.

الحصول على قدر جيد من البروتين النباتي.

يحتوي على نسبة من النشويات والعناصر المعدنية.

تحتوي الخضروات على نسبة من الألياف الغذائية الصحية.

به العديد من المواد المضادة للأكسدة في بعض المكونات مثل الطماطم.

وبذلك يكون قد تم عرض طريقة عمل هذه الأكلة السعوديه المميزة ذات الطعم والرائحة للشهية واللذيذة والتي يحبها ويقبل على إعدادها وتناولها كافة أبناء الوطن السعودي والوطن العربي بأكمله ،، ولا سيما أن هذا الطبق السعودي يجمع بين الطعم الشهي والعناصر والمركبات الغذائية والمكونات ذات الفوائد الصحية المهمة والمتعددة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد.