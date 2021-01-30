كيكة الطاسة أسرع وأسهل طريقة لعمل الكيك الاسفنجية في البيت

كيكة الطاسة هي أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك في المنزل بدون استخدام الفرن والطريقة من الوصفات السهلة والسريعة كيكة الطاسة أو كيكة المقلاة، لن تأخذ منك وقت وها توفر معكي في استخدام الفرن وذلك عن طريق خطوات عمل كيك الطاسة في البيت على البوتاجاز العادي طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في الحلة.

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طريقة عمل كيكة الطاسة انتشرت مؤخرًا على جروبات النساء وعبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، خاصة خلال فترة الحجر المنزلي، التي دفعت النساء إلى تجربة وصفات جديدة وسريعة، وكانت منها الكيكة السريعة وبتكون النتيجة في وقت تقريبا ما بين 10 إلى 15 دقيقة وقبل طريقة عمل كيك المقلاة يمكنك عمل بيتزا الطاسة السريعة.

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خطوات عمل كيك الطاسة الاسفنجية بدون فرن

كلنا عارفين إن استخدام الفرن في بعض الأحيان قد يكون خطر خصوصا لو مش متعودة على استخدامه أو الفرن جديد ولذلك وجدنا أن الكيكة من الوسائل البسيطة والأمنة حتى أن أشهر بعض الأكلات الآن بيتم محاولة عملها الآن بدون استخدام الفرن زي بيتزا الطاسة وكريب الطاسة وبعض الأكلات السريعة والسهل عملها في المنزل، نشرح وصفتها وطريقة عملها لاحقاُ دعونا الآن نبدأ في تحضير وعمل كيكة الطاسة وأولها المقادير.

4 كوب دقيق منخول.

4 كوب حليب دافئ.

كوب إلا ربع زبدة مذابة.

3 صفار بيض.

4 بياض بيض.

4 معلقة كبيرة بكينج بودر.

رشة فنيليا.

فراولة مقطعة لتزيين الكيكة أو أي فاكهة على حسب الطلب.

المقادير المطلوبة لعمل الكيكة الاسفنجية بدون فرن:طريقة عمل تورتة الطاسة الإسفنجي خطوات التحضير:

يوضع الدقيق في بوله، ويضاف إليه بكينج بودر، ويخلط جيداً، ويوضع الحليب في بوله، ويضاف إليه صفار البيض والفنيليا والزبدة، ويضرب بالمضرب السلك جيداً حتى يتجانس، يوضع بياض البيض في بوله، ويضاف إليه رشة فنيليا، ويضرب بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونه أبيض ويتضاعف حجمه، يضاف خليط الصفار إلى الدقيق، ويخلط جيداً حتى يتجانس، يضاف البياض المخفوق، وتخلط جميع المكونات حتى تتجانس الكيكة، ثم تسخن مقلاة غير قابلة الالتصاق عالية الحواف على نار هادئة، ويوضع فيها مقدار مغرفتين صغيرتين وتوزع في المقلاة وتغطى.

طريقة التنفيذ والعمل:

تترك لمدة من 3 إلى 5 دقائق وحتى تنضج كيك المقلاة، وتكرر العملية مرة أخرى ضع فيها نفس مقدار من المغرفتين، وتوزع في المقلاة، وتغطى حتى انتهاء الكمية، توضع في الطبق، وتزين بقطع الفراولة وصوص الفراولة، ويمكن اختبار نضج الكيك بغرس خلة أسنان أو شوكة في منتصفها.