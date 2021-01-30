طريقة لقيمات القاضي بالكنافة عوامات مقلية مقرمشة وذهبية بالشربات

طريقة لقيمات لقمة القاضي الذهبية الشهية من حلويات الشرقية الشهيرة التي تنتشر في كل الدول العربية، فإن ظهور لقيمات أو العوامات السورية كان في بلاد الشام وانتشرت منها إلى كل الدول العربية الأخرى، وتسمى في مصر الزلابيا أو لقمة القاضي، واليوم سنحضر لكم تشكيلة من الحلويات الشرقية لقيمات والزلابية وعوامات الكنافة وبلح الشام، وغيرها من الحلى الشرقي المميز الذي لا غنى عنه في كل منزل، وسنبدأ بحلى لقيمات القاضي بالكنافة فتذوقي وتعلمي طريقة لقيمات بالكنافة والشربات الرائعة. طريقة لقيمات القاضي بالكنافة نحتاج إلى عدد 3 ملاعق كبيرة من دقيق سميد. رشة صغيرة من المستكة. عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا. عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر. 2 كوب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد. خليط من ماء و كمية من الدقيق لغلق وتغليف العوامات.

كوب من زيت الغزير القلي. علبة كنافة شعر مطحونة لابد أن تكون طازجة. كوب من فستق المطحون للتزين. تلك الكمية تكفي عدد 4 أشخاص. خطوات تحضير لقيمات القاضي عوامات بالكنافة يتم مزج الحليب في وعاء عميق مع دقيق السميد والنشا والسكر والمستكة ويقلب كل المكونات جيدا مع بعضها على البارد.

ثم يغلي المزيج السابق على النار ونتركه حتى يتكاثف ويكون قوامه ثقيل، ويترك حتى يبرد تماما قبل استخدامه الحشوة.

ثم تفرد الكنافة على سطح طويل ويؤخذ مقدار من كنافة بشكل شريط طويل ويقوم بحشوه بمقدار نصف ملعقة من القشطة الباردة.

ثم يتم لف الكنافة حول الحشو مع تكوير العوامات للحصول على شكل كور، ثم يدهن كل كورة من العوامات بمزيج من الدقيق والماء حتى لا تنفتح العوامة.

والقيام بعمل كل تلك الخطوات في باقي الكمية حتى تنتهي من كل كمية العوامات من الكنافة والقشطة.يتم تسخين الزيت على حرارة عالية ويتم تحمير فيها العوامات وتسقى بالشربات وتزين بقليل من الفستق على الوجه وتقدم ساخنة. مكونات زلابية مصرية لقمة القاضي ملعقة كبيرة من النشا الذرة الابيض. كوب ونصف من الماء عدد 2 كوب طحين منخول. ملعقة صغيرة من السكر. كوب من الشربات أو القطر أو السيرة. زيت غزير القلي والتحميل. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الخميرة. رشة صغيرة ملح. تلك الكمية تكفي 6 أشخاص. طريقة عوامات لقمة القاضي المصرية المقرمشة داخل وعاء الخلط ضعي الدقيق المنخول وضيفي عليه الفانيليا والخميرة والسكر إلى الدقيق المنخول.

ثم صبي عليه الماء الدافئ وابدأي في تقليب كل مكونات مع بعضها البعض، استمري في العجن باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تكون عجينة لينة قليلا وليست يابسة ومتماسك.

ثم ضيفي على المزيج الملح وقلبي مرة أخرى، ثم غطي العجينة بكيس من النايلون واتركيه التخمير لمدة نصف ساعة ويكون فقاعات على الوجه.

ثم سخني زيت غزير القلي وابدأي بتشكيل العوامات على شكل كور أو حبات مدورة وانزلي بها في الزيت الساخن.

وبعد أن تخرج من الزيت يتم تصفيته تماما على ورق نشاف، وتغطس العوامات في السيرة أو الشربات، ثم تقدم دافئة أو باردة. طريقة لقيمات القاضي بالكنافةخطوات تحضير لقيمات القاضي عوامات بالكنافةمكونات زلابية مصرية لقمة القاضيطريقة عوامات لقمة القاضي المصرية المقرمشة

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