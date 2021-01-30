وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء نهائيًا من أول استخدام

وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء ، بشكل نهائي، وبمكونات طبيعية من مطبخك، وبطريقة سهلة التحضير وفعالة، وهي وصفة لتفتيح الهالات السوداء، والتي ينصح بها معظم خبراء التجميل بكورية، لتستخدمها العروس قبل زفافها بغرض التخلص من الهالات السوداء المزعجة، ومن المعروف أن بشرة الفتيات الكوريات بيضاء نقية بسبب مواظبتهن على الوصفات الكورية الطبيعية، مثل الوصفة الكورية لتبييض الوجه، ولمنطقة الرقبة يستخدمن الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وغيرها العديد من الوصفات الملكية الموروثة من زمن الإمبراطورية الكورية قديمًا، فمعظم الوصفات الكورية الشعبية، كانت من وصفات الإمبراطورة الكورية ميونغسونغ، المعروفة باسم الملكة مِن، ولكن ينصح إذا كان السواد حول العينين بسبب مرض جلدي، أو لسوء تغذية، فيجب استشارة الطبيب المختص مباشرةً.وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء
والوصفة الكورية الملكية، من أفضل وصفات طبيعية لإزالة الهالات السوداء تحت العين، ونتائجها تظهر من أول استخدام في يوم واحد فقط، وفي حال كنتي عروس مقبلة على ليلة العمر ينصح باستخدام وصفات غلق مسام الوجه بطرق طبيعية، والوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، لطلة عروس متميزة، ولتبهري الجميع بجمالك الجذاب، استخدمي وصفة لتفتيح السواد حول الفم.أبرز عوامل خارجية تسبب الهالات السوداء
ولكيفية التخلص من الهالات السوداء تحت العين نهائيًا، لابد من الوقوف على العوامل الخارجية، التي تؤدي لتكون السواد حول العينين، نذكر منها التالي:
- التدخين، وشرب الكحول على قائمة العوامل المسببة للهالات حول العين.
- سوء التغذية ونقص الفيتامينات الرئيسية في الجسم، وهنا يجب المتابعة مع طبيب تغذية مختص، لعمل التحاليل اللازمة قبل كل شئ.
- السهر لساعات طويلة ليلًا، وعدم مراعاة مواعيد النوم والاستيقاظ.
- المعاناة من أحد الأمراض الجلدية، المؤدية لظهور السواد حول العينين، وينصح بزيارة الطبيب المختص.
- وضع مكياج العينين، وعدم إزالته بمزيل مكياج العينين جيدًا، أو النوم بمكياج العينين دون تنظيفهما.
- جزر.
- عسل نحل طبيعي.
- ماء.
- ماء ورد.
- زيت اللوز الحلو.
- قومي بغسل الجزر، وتقشيره من الخارج، ثم قطعيه إلى مكعبات صغيرة.
- أحضري حلة وعلى نار متوسطة، ضعي بها ماء، وقومي بإسقاط مكعبات الجزر، وقومي بسلقها، حتى تمام النضج.
- أحضري وعاء وضعي به الجزر المسلوق، وأضيفي إليه عسل النحل الطبيعي، وبالتقليب جيدًا.
- والآن أحضري علبة صغيرة، وضعي بها الخليط وأضيفي إليه ماء الورد، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بغسل وجهك بماء بارد مثلج، وجففي وجهك جيدًا، ثم ضعي ماسك الهالات السوداء الكوري على الهالات حول العينين، واتركيها لمدة 25 دقيقة.
- اغسلي وجهك بماء دافئ، واستمتعي بوجه خالي من الهالات السوداء، من أول استعمال، ويكرر وضع ماسك وصفة لتفتيح الهالات السوداء الكوري، مرتين بالأسبوع لمدة ثلاث أسابيع، والنتيجة ستلاحظينها من أول استعمال.
- قومي بدهن زيت اللوز الحلو حول العينين يوميًا قبل النوم.
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