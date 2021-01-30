كيكة الشوكولاته الاقتصاديه بدون بيض وهش وخفيف مثل القطن والطعم خيالى بمكونات بسيطه

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طريقة عمل كيكة الشوكولاته بدون بيض نقدم لك اليوم سيدتي أفضل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض أو زبدة، فالأطفال من طباعهم حب الشوكولاتة والكيك بوجه عام خاصة إذا قومتي بتقديمها لهم في أعياد الميلاد أو المناسبات السعيدة الخاصة بهم أو بأي فرد في العائلة وهذا يشعرهم بالفرح والسعادة، وقد اتينا لك اليوم بأفضل طريقة لتحضير الكيكة بالشوكولاتة.
طريقة عمل كيكة الشوكولاته بدون بيض
تعتبر هذه واحدة من الطرق الجيدة التي تفضلها كثير من النساء التي لا تحب الاكثار من استخدام البيض خاصة عند تحضير الكيك ويتم كما يلي:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- 1 كوب ماء.
- 3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج صودا.
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة زيت.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح خشن.
- صوص شوكولاتة.
- في البداية لابد من أن تقومين بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية واعتمدي على هذا في كل مرة تقومي فيها بعمل كيك.
- ثم احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والبكينج صودا والملح الخشن وبودرة الكاكاو والفانيليا واخلطيهم مع بعضهم بشكل جيد.
- بعدها لابد من إضافة الزيت والخل والماء واخلطي المكونات على هيئة العجن حتى تتجانس ويصبح لديك عجينة ناعمة وطرية.
- بعد ذلك عليكِ بإحضار صينية الفرن الدائرية وادهنيها بقليل من الزيت ورشة من الدقيق، اسكبي بعد ذلك الخليط في الصينية.
- ادخلي صينية الكيكه بالشوكولاته إلى الفرن المحمي مسبقاً واتركيها حتى أن تنضج لمدة 30 دقيقة مع الحرص على أن يكون الرف الشبكي بمنتصف الفرن واتركيها حتى أن تنضج تماماً.
- ولكي تتأكدين من أنها نضجت اغرزي بها الخلة، وبعد أن تأكدت بأنها نضجت تماماً اخرجيها من الفرن واتركيها تبرد.
- ثم احضري صوص الشوكولاتة وادهنيها به ثم يتم تقديمها لأطفالك الصغار مع كوب من الحليب أو العصير الطازج.
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