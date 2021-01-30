كيكة الشوكولاته الاقتصاديه بدون بيض وهش وخفيف مثل القطن والطعم خيالى بمكونات بسيطه

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بدون بيض نقدم لك اليوم سيدتي أفضل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض أو زبدة، فالأطفال من طباعهم حب الشوكولاتة والكيك بوجه عام خاصة إذا قومتي بتقديمها لهم في أعياد الميلاد أو المناسبات السعيدة الخاصة بهم أو بأي فرد في العائلة وهذا يشعرهم بالفرح والسعادة، وقد اتينا لك اليوم بأفضل طريقة لتحضير الكيكة بالشوكولاتة.

تعتبر هذه واحدة من الطرق الجيدة التي تفضلها كثير من النساء التي لا تحب الاكثار من استخدام البيض خاصة عند تحضير الكيك ويتم كما يلي:

5 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة بكينج صودا.

1 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

5 ملاعق كبيرة زيت.

2/1 ملعقة صغيرة ملح خشن.

صوص شوكولاتة.