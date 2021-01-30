أطيب بسبوسة محشية بالقشطة ممكن تذوقوها وتحدي مرمله ودايبه بطريقة سهلة مثل الحلوانى

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة تعتبر البسبوسة بالقشطة من أشهى أنواع الحلويات الشرقية والشعبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العزائم والولائم وكثير من المناسبات، وطريقة تحضيرها يختلف من دولة إلى أخرى فكل مكان يقوم بتحضيرها بطريقته الخاصة واليوم سوف نقدم لكم البسبوسة بالقشطة على طريقة الشيف منال العالم، حيث أنها من الطرق الذي يبحث عنها كثير من النساء.

لكي يكون من السهل عليك تحضير البسبوسة بالقشطة أردنا أن نقدم لك هذه الطريقة المتميزة والبسيطة:

1 كوب سميد ناعم.

2/1 كوب سكر.

1 كوب زيت ذرة.

1 كوب زبادي.

3 بيضات حجم كبير.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

8/1 ملعقة صغيرة ملح.

8/1 ملعقة صغيرة بكينج صودا.

47/1 كوب قشطة.

5 حبات مستكة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

شيرة/ فستق حلبي.