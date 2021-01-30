أطيب بسبوسة محشية بالقشطة ممكن تذوقوها وتحدي مرمله ودايبه بطريقة سهلة مثل الحلوانى

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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة تعتبر البسبوسة بالقشطة من أشهى أنواع الحلويات الشرقية والشعبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العزائم والولائم وكثير من المناسبات، وطريقة تحضيرها يختلف من دولة إلى أخرى فكل مكان يقوم بتحضيرها بطريقته الخاصة واليوم سوف نقدم لكم البسبوسة بالقشطة على طريقة الشيف منال العالم، حيث أنها من الطرق الذي يبحث عنها كثير من النساء.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
لكي يكون من السهل عليك تحضير البسبوسة بالقشطة أردنا أن نقدم لك هذه الطريقة المتميزة والبسيطة:
- 1 كوب سميد ناعم.
- 2/1 كوب سكر.
- 1 كوب زيت ذرة.
- 1 كوب زبادي.
- 3 بيضات حجم كبير.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 8/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 8/1 ملعقة صغيرة بكينج صودا.
- 47/1 كوب قشطة.
- 5 حبات مستكة.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- شيرة/ فستق حلبي.
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع تثبيت الرف الشبكي بالمنتصف.
- ثم احضري صينية دائرية بحيث أن تكون بمقاس 9 بوصة وادهنيها بقليل من السمن ورشي فوقها قليل من الدقيق.
- ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء الخلاط ضعي به السميد والسكر والملح والبيض والفانيليا والبكينج بودر والزبادي، بعدها قومي بتثبيت المضرب وابدئي في التقليب لعدة دقائق حتى يكون لديك خليط متجانس.
- عليك بسكب بثلث الخليط في الصينية مع تسوية سطحها وادخليها للفرن واتركيها لمدة 10 دقاق فقط حتى أن تصبح حواف البسبوسه ذهبية اللون.
- استغلي هذا الوقت وابدئي في تحضير القشطة وضعي قدر على النار ضيفي له الحليب والدقيق والسكر والبيكربونات صودا والبكينج بودر والسكر والمستكة.
- ثم استخدمي مضرب يدوي في التقليب وخلط المكونات حتى لا تتكتل ويترك بعدها على نار هادئة، وقلبي الخليط باستخدام ملعقة خشبية حتى يكون قوام كريمي وسميك ارفعيه من على النار وضيفي له القشطة.
- قلبي حتى تمتزج، اخرجي الصينية من الفرن وافردي عليها خليط القشطة ووزعي ما تبقي من الخليط البسبوسة فوقها.
- ادخليها الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة لتكون ذهبية وزعي عليها القطر والفستق الحلبي وقدميها.
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