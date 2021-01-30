ماهي مضاعفات مرض التهاب السحايا الجرثومي وكيف يمكن الوقاية منه، بداية من المهم معرفة أن التهاب السحايا الجرثومي أو مايسمى بالبكتيري، هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وله أعراض عدة.

أعراض التهاب السحايا الجرثومي:

ذكر موقع مايو كلينك الطبي مجموعة من الأعراض التي تصيب مريض التهاب السحايا الجرثومي وهي:

الإصابة بحمى شديدة مفاجئة.

الإصابة بالصداع المفاجئ الشديد.

الشعور بتيبس الرقبة.

تكرار الشعور بالغثيان أو القيء.

وجود طفح جلدي.

الارتباك أو صعوبة التركيز.

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.

حساسية للضوء.

فقدان الشهية والعطش المستمر.

مضاعفات مرض التهاب السحايا الجرثومي:

كلما تأخر تشخيص المرض وتأخر علاجه، يزداد التعرض للإصابة بمضاعفات التهاب السحايا الخطيرة، وهي:

فقدان السمع.

مشاكل في الذاكرة.

الإصابة بتلف الدماغ.

مشكلات المشي.

الإصابة بالفشل الكلوي.

الوفاة في الحالات المتقدمة.

كيف يمكن الوقاية من التهاب السحايا الجرثومي:

بما أن مرض التهاب السحايا الجرثومي هو مرض معد وسبب الإصابة به العدوى، فإن طرق الوقاية تكون كالآتي:

أخذ اللقاحات التي تقي من الإصابة بالتهاب السحايا.

غسل اليدين باستمرار، و الحفاظ على النظافة الشخصية، وعدم مشاركة أدوات النظافة مع الآخرين.

تجنب أماكن الازدحام في الدول و المناطق الموبوءة.

رفع مناعة الجسم من خلال إتباع نظام حياة صحي من حيث النظام الغذائي و النشاط البدني و النوم الكافي.

تجنب الأطعمة النيئة و الغير مطهوة كفاية.

التوقف عن التدخين بكل أنواعه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.