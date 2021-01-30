دراسة: كيف يؤثر النوم والرياضة على فعالية لقاح كورونا

لقاح كورونا كأي لقاح طبي، حتى يحقق الفعالية الكاملة لتركيبته هنالك عوامل تساهم في ذلك، تلك العوامل بحثت عنها عدد من الدراسات الطبية، وتوصلت إلى مجموعة منها، مثل العمر والوزن والحالة الصحية، إلا أن أهم العوامل دوت الخليج ما جاءت في الدراسة التالية.

فعالية لقاح كورونا:

كشفت دراسة جديدة أن هناك شيئين يجب القيام بهما قبل الحصول على جرعة التطعيم لزيادة فعالية لقاح كورونا، وهما النوم جيدًا وممارسة الرياضة، فلا يمكن للقاح وحده أن يحمي من الفيروس إذا لم يكن الجهاز المناعي قوياً، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تفاصيل الدراسة:

وفقًا لنتائج الدراسة الحديثة، التي نُشرت في Journal Perspectives on Psychological Science ، فإن النوم وممارسة الرياضة هما نشاطان محددان يمكن أن يزيدا الاستجابة المناعية، حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات قد تضر بالمناعة على المدى الطويل.

النوم وممارسة الرياضة:

نظرًا لأنه من المتوقع أن تتزايد حملة لقاح فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، فمن الأهمية بمكان أن يعطي الناس الأولوية لنومهم للحفاظ على الصحة المثلى، ولذلك أوصى الباحثون بأن أولئك الذين يخططون للحصول على اللقاح يجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم ليلاً وممارسة تمارين رياضية قبل 24 ساعة على الأقل من ذلك.

هذه ليست الدراسة الوحيدة التي ربطت النوم ومستوى النشاط البدني باستجابة التطعيم، حيث وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي أن لقاحات الإنفلونزا فعالة في الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم قبل ليلتين من تلقي اللقاح تم العثور على علاقة مماثلة في حالة لقاحات التهاب الكبد أ و ب.

وأشار الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تذبذب في العمليات المناعية اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة. للحفاظ على عدد الأجسام المضادة، من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم.

من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد النشاط قبل حقنة كورونا في دعم مناعتك بعد اللقاح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.