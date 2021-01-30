أعراض الدوار وأسبابه

الدوار عرض صحي متكرر من حيث الإصابة كونه يرافق كثير من الأمراض والحالات الصحية، وعادة ما يزول بزوال المرض، إلا أنه يمكن أن يكون دلالة أولية على حدوث خلل بالجسم في حال رافقته أعراض أخرى، عن ذلك وأكثر في التالي.

أعراض ترافق الدوار:

في حال صاحبت الأعراض التالية الشعور بالدوار فيجب زيارة الطبيب، وتلك الأعراض أوردها موقع "مايو كلينك الطبي" وهي:

الإصابة بصداع شديد مفاجئ.

وجود ألم في الصدر.

اضطرابات في عملية التنفس.

خَدَر أو ضَعْف في الذراعين أو الساقين أو الوجه.

حدوث إغماء.

ازدواجية الرؤية.

سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها.

الارتباك أو تداخُل الكلام

التعثُّر أو صعوبة المشي.

قيء مستمر.

التغيُّر المفاجئ في السمع.

أبرز الأمراض التي تسبب الدوار:

مشاكل الأذن الداخلية التي تسبب الدوار.

الاضطرابات في العيون.

مشاكل الأعصاب الحسية.

دوار الوضعة الانتيابي الحميد وتسبب هذه الحالة إحساسًا قويًّا وقصيرًا لكنه خاطئ بالدوار.

تسبِّب العدوى الفيروسية للعصب الدهليزي الدوار الشديد.

الإصابة بداء مينير الذي يسبب تراكُمًا مفرطًا للسوائل في الأذن الداخلية.

الشقيقة أو ما يسمى بالصداع النصفي يسبب الدوار.

مشاكل الدورة الدموية تسبب الدوار.

الانخفاض الحاد في ضغط الدم الانقباضي - وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم – يسبب الإصابة بالدوار لفترة قصيرة أو الشعور بالإغماء.

ضعف الدورة الدموية مثل اعتلال عضلة القلب، والنوبات القلبية، واضطرابُ نظم القلب.

أمراض الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد تسبب نوبات من الدوار.

الدوار يمكن أن يكون من الأعراض الجانبية لبعض الأدوية.

اضطرابات القلق الدوخة أو الشعور بالتشوش الذهني من مسببات الدوار.

انخفاض مستويات الحديد أو ما يسمى بفقر الدم.

انخفاض نسبة السكر في الدم.

التسمم بأول أكسيد الكربون.

فرط السخونة والجفاف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.