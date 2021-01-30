وداعاً للأبد للشعر الهايش.. أفضل ماسك لترطيب الشعر الكيرلي الجاف المتقصف

ماسك لترطيب الشعر الكيرلي ، أكثر أنواع الشعر حاجة للترطيب هو الشعر الكيرلي أو المجعد، خاصة لو كان جاف لهذا نقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر من نوع ماسك لترطيب الشعر وإعطاؤه بريق ولمعان وحجم رائع، وهو مجرب ومضمون كما أنه من مكونات طبيعية ليست كيميائية التي تسبب تلف الشعر وإجهاد فروة الرأس أكثر.

ماسك الأفوكادو وجوز الهند: حيث يمنك إضافة حبة من الأفوكادو مع نصف كوب من حليب جوز الهند في الخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس، وبعدها قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل وأخرى صغيرة من زيت اللوز الحلو، وبعدها قومي بوضع الماسك على شعرك المبلل لمدة ساعتين مع تغطيته بغطاء بلاستيك، ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ بدون استخدام أي صابون أو شامبو. ماسك زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الأرجان: حيث يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وملعقة صغيرة من زيت الأرجان وأخرى من زيت جوز الهند الخام والمعصور على البارد في وعاء زجاجي عميق، وخلطهم جيدا وبعدها قومي بوضع الماسك على شعرك المبلل لمدة ساعة واحدة، ثم مشطي شعرك بمشط خشبي واسع، وبعدها اغسليه جيدا ويعد هذا الماسك من أفضل الماسكات المرطبة للشعر المجعد الجاف والمتقصف.

أفضل ماسكات لترطيب الشعر الكيرلينصائح للعناية بالشعر الكيرلي

هناك نصيحة هامة يجب العمل بها وهي عدم غسل الشعر بشامبو يحتوي على سلفات أو وضع بلسم به سلفات أو سيليكون على الشعر بالإضافة إلى وضع القليل من الشامبو على الشعر عند غسله فالكثرة غير مفيدة لفروة الرأس، والحرص على ترطيب الشعر الكيرلي بانتظام باستخدام الزيوت المغذية والكريمات المناسبة لنوع الشعر، وشُرب كمية مناسبة من الماء للحفاظ على ترطيب دائم.